कैसे मिलती है डॉली चायवाला की फ्रेंचाइजी, इसके लिए कितने पैसे करने होंगे खर्च?

डॉली चायवाला तब सुर्खियों में आए जब उनका वीडियो बिल गेट्स के साथ वायरल हुआ. चाय परोसने का उनका स्टाइल लोगों को अलग लगा और देखते ही देखते वह सोशल मीडिया स्टार बन गए. अब वही पहचान उनके लिए बड़ा मौका बन रही है. डॉली चायवाला ने अपने ब्रांड ‘डॉली की टपरी’ को फ्रेंचाइजी मॉडल को शुरू करने का ऐलान किया