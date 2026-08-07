FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से

PhonePe FD-RD News: अगर आप भी अपने बचत को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और छोटी-छोटी रकम से निवेश शुरू करने का सोच रहे हैं, तो अब आपका यह काम पहल के मुकाबले काफी आसान तरीके से होगा. क्योंकि अब आपको इसके लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने अपने ऐप पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और डेली रिकरिंग डिपॉजिट (Daily RD) जैसी दो सुविधाएं की शुरुआत की है. इसकी मदद से अब आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए निवेश कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की शुरूआत करने के लिए रोजाना सिर्फ 100 रुपये की जरूरत होगी.

कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश?

PhonePe पर डेली RD में रोजाना 100 से 1,000 तक निवेश कर सकते हैं. यह सुविधा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर शुरू की गई है. हालांकि, छोटी बचत की आदत विकसित करने के लिए यह ऑप्शन काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की राशि UPI AutoPay के जरिए अपने आप कटती है. ऐसे में आपको हर दिन अलग से पेमेंट करने की जरूरी नहीं पड़ेगी.

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PhonePe पर कैसे बुक करें FD?

आप PhonePe ऐप पर उपलब्ध विभिन्न बैंकों और NBFC की FD योजनाओं के मुकाबले कर सकते हैं.

ब्याज दर, निवेश अवधि और अन्य सुविधाएं देखकर आप अपनी पसंद की FD चुन सकते हैं.

यह पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और पेपरलेस होगी.

आधार और पैन के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद आप निवेश कर सकते हैं.

भुगतान UPI या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है.

डेली RD की खास बातें

रोजाना छोटी रकम जमा करने का ऑप्शन.

किसी भी समय UPI AutoPay के जरिए बंद कर सकते हैं.

सिर्फ 7 दिन बाद भी जरूरत पड़ने पर पैसा निकला जा सकता है.

अगर निवेश की कोई किस्त छूट जाती है, तो उस पर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा.

छूटी हुई किस्त पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

यूजर कभी भी AutoPay सुविधा बंद कर सकते हैं.

कैसे करें निवेश की शुरुआत?

PhonePe ऐप के ऐप के Mutual Funds & Deposits सेक्शन में जाएं.

FD या डेली RD का ऑप्शन चुनें.

बैंक या NBFC को सेलेक्ट करें.

निवेश की रकम और पीरियड तय करें.

डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा करके निवेश शुरू करें.

निवेशकों को मिलेगा यह फायदा

पार्टनर बैंकों में कराई गई FD पर DICGC नियमों के तहत 5 लाख तक का बीमा कवर मौजूद होगा.

एक ही प्लेटफॉर्म से अलग-अलग बैंकों की FD को आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

बिना बैंक में जाए कुछ ही मिनटों में निवेश पूरा किया जा सकेगा.

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