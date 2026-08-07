मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से

FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से

UPI AutoPay: PhonePe ने ऐप पर FD और Daily RD की सुविधा शुरू की है. अब यूजर्स घर बैठे मोबाइल से निवेश कर सकते हैं और रोजाना सिर्फ 100 रुपये से बचत की शुरुआत कर सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Aug 2026 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

PhonePe FD-RD News: अगर आप भी अपने बचत को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और छोटी-छोटी रकम से निवेश शुरू करने का सोच रहे हैं, तो अब आपका यह काम पहल के मुकाबले काफी आसान तरीके से होगा. क्योंकि अब आपको इसके लिए बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म PhonePe ने अपने ऐप पर फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और डेली रिकरिंग डिपॉजिट (Daily RD) जैसी दो सुविधाएं की शुरुआत की है. इसकी मदद से अब आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए निवेश कर सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की शुरूआत करने के लिए रोजाना सिर्फ 100 रुपये की जरूरत होगी.

कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश?

PhonePe पर डेली RD में रोजाना 100 से 1,000 तक निवेश कर सकते हैं. यह सुविधा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिलकर शुरू की गई है. हालांकि, छोटी बचत की आदत विकसित करने के लिए यह ऑप्शन काफी फायदेमंद माना जा रहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें निवेश की राशि UPI AutoPay के जरिए अपने आप कटती है. ऐसे में आपको हर दिन अलग से पेमेंट करने की जरूरी नहीं पड़ेगी.

सोमनाथ दर्शन के लिए रेलवे का खास तोहफा, यहां से सीधी मिलेगी ट्रेन, जानें शेड्यूल

PhonePe पर कैसे बुक करें FD?

  • आप PhonePe ऐप पर उपलब्ध विभिन्न बैंकों और NBFC की FD योजनाओं के मुकाबले कर सकते हैं.
  • ब्याज दर, निवेश अवधि और अन्य सुविधाएं देखकर आप अपनी पसंद की FD चुन सकते हैं.
  • यह पूरी प्रोसेस ऑनलाइन और पेपरलेस होगी.
  • आधार और पैन के जरिए डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद आप निवेश कर सकते हैं.
  • भुगतान UPI या नेट बैंकिंग से किया जा सकता है.

डेली RD की खास बातें

  • रोजाना छोटी रकम जमा करने का ऑप्शन.
  • किसी भी समय UPI AutoPay के जरिए बंद कर सकते हैं.
  • सिर्फ 7 दिन बाद भी जरूरत पड़ने पर पैसा निकला जा सकता है.
  • अगर निवेश की कोई किस्त छूट जाती है, तो उस पर आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा.
  • छूटी हुई किस्त पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
  • यूजर कभी भी AutoPay सुविधा बंद कर सकते हैं.

कैसे करें निवेश की शुरुआत?

  • PhonePe ऐप के ऐप के Mutual Funds & Deposits सेक्शन में जाएं. 
  • FD या डेली RD का ऑप्शन चुनें.
  • बैंक या NBFC को सेलेक्ट करें.
  • निवेश की रकम और पीरियड तय करें.
  • डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा करके निवेश शुरू करें.

निवेशकों को मिलेगा यह फायदा

  • पार्टनर बैंकों में कराई गई FD पर DICGC नियमों के तहत 5 लाख तक का बीमा कवर मौजूद होगा.
  • एक ही प्लेटफॉर्म से अलग-अलग बैंकों की FD को आसानी से मैनेज किया जा सकता है.
  • बिना बैंक में जाए कुछ ही मिनटों में निवेश पूरा किया जा सकेगा.

PF खाते में ब्याज मिलना कब बंद हो जाता है? रिटायरमेंट पर समझ लें EPFO के नियम

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Utility News PhonePe FD Daily RD Savings Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
रिटायरमेंट के बाद क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी है?
रिटायरमेंट के बाद क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी है?
यूटिलिटी
FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से
FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से
यूटिलिटी
FASTag Annual Pass के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, NHAI ने जारी की बड़ी चेतावनी
FASTag Annual Pass के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, NHAI ने जारी की बड़ी चेतावनी
यूटिलिटी
हर घर के लिए सही नहीं होता सोलर पैनल! जानिए किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए?
हर घर के लिए सही नहीं होता सोलर पैनल! जानिए किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए?
Advertisement

वीडियोज

R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'खुद अमेरिका...'
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'ये हमारा आंतरिक मामला'
बिहार
RJD की इकाइयां भंग होने पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, 'कट्टर लालूवादियों को...'
RJD की इकाइयां भंग होने पर रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान, 'कट्टर लालूवादियों को...'
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
क्रिकेट
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
इंडिया
शेख हसीना के मीडिया इवेंट पर आया भारत सरकार का बयान, जानें क्या कहा
शेख हसीना के मीडिया इवेंट पर आया भारत सरकार का बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget