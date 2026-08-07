मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनॉमिनी नहीं होता बैंक बैलेंस का असली मालिक, मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?

नॉमिनी नहीं होता बैंक बैलेंस का असली मालिक, मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?

Nominee News: वित्तीय निवेश में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है, लेकिन नॉमिनी हमेशा रकम का असली मालिक नहीं होता. आइए जानते हैं मृत्यु के बाद जमा पूंजी पर कानूनी अधिकार किसका होता है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 07 Aug 2026 07:08 PM (IST)
Preferred Sources

Nominee Rules: बैंक खाते, म्यूचुअल फंड या बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय निवेश में नॉमिनी जोड़ना एक अहम प्रोसेस है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी सारी रकम सीधे नॉमिनी से जुड़े व्यक्ति की हो जाएगी और वह उसकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा. लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा हमेशा नहीं होता. एक्सपर्टों के मुताबिक, नॉमिनी का काम सिर्फ रकम हासिल करना और उसे सही वारिसों तक पहुंचाने की प्रोसेस को आसान बनाना होता है. आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जमा पूंजी का असली मालिक कौन होता है. 

क्या होता है नॉमिनी का अधिकार?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक अपने बैंक खाते, बिना पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में नामित करता है, जिससे उस फंड का रकम हासिल करने का उन्हें अधिकार मिलता है. इसका सबसे अहम काम यह होता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को महफूज रखना और कानूनी वारिसों तक पहुंचाने में मदद करना. हालांकि, सिर्फ नॉमिनी होने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतिम कानूनी मालिक नहीं माना जाता.

PF खाते में ब्याज मिलना कब बंद हो जाता है? रिटायरमेंट पर समझ लें EPFO के नियम

मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?

  • अगर मृतक ने वेलिड वसीयत बनाई है, तो संपत्ति का बंटवारा उसी के मुताबिक होगा.
  • उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने अपने भाई को नॉमिनी बनाया है लेकिन वसीयत में संपत्ति पत्नी के नाम की है, तो कानूनी तौर पर पत्नी का दावा ज्यादा मजबूत माना जा सकता है.
  • ऐसे मामलों में कानूनी वारिसों का अधिकार नॉमिनी से ज्यादा मजबूत माना जाता है.
  • वसीयत न होने की स्थिति में उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं.

नॉमिनी बनाना फिर भी क्यों जरूरी है?

  • नॉमिनी होने से बैंक और वित्तीय संस्थानों में क्लेम की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है.
  • परिवार को धन प्राप्त करने में ज्यादा देरी वक्त नहीं लगता है.
  • नॉमिनी न होने पर कानूनी वारिसों को एकस्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं.
  • कई मामलों में धन हासिल करने की प्रोसेस लंबी हो सकती है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

  • शादी, तलाक या बच्चे के जन्म या अन्य बड़े किसी पारिवारिक बदलाव के बाद नॉमिनी की जानकारी अपडेट करें.
  • अपनी वसीयत और नामांकन में की जानकारी सुनिश्चित करें.
  • समय-समय पर बैंक खाते, बीमा पॉलिसी और निवेश योजनाओं में दर्ज नॉमिनी की जांच करें.
  • वैलिड वसीयत और सही नामांकन फ्यूचर में परिवार के बीच होने वाले विवाद को कम कर सकते हैं.

FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 07 Aug 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Financial Planning Legal Heir Utility News Nominee Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
नॉमिनी नहीं होता बैंक बैलेंस का असली मालिक, मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?
नॉमिनी नहीं होता बैंक बैलेंस का असली मालिक, मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?
यूटिलिटी
रिटायरमेंट के बाद क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी है?
रिटायरमेंट के बाद क्या सिर्फ पोस्ट ऑफिस की स्कीम काफी है?
यूटिलिटी
FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से
FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से
यूटिलिटी
FASTag Annual Pass के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, NHAI ने जारी की बड़ी चेतावनी
FASTag Annual Pass के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, NHAI ने जारी की बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'खुद अमेरिका...'
FCRA पर US के सांसद की टिप्पणी पर भड़का भारत, 'ये हमारा आंतरिक मामला'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'टीम प्रियंका' से मुक्त हुई UP कांग्रेस! अब राहुल के पसंदीदा नेताओं को मिली कमान
'टीम प्रियंका' से मुक्त हुई UP कांग्रेस! अब राहुल के पसंदीदा नेताओं को मिली कमान
इंडिया
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
पीएम मोदी की बैठक में पहली पंक्ति में सयानी घोष, यूसुफ पठान पर तस्वीर साफ
क्रिकेट
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
रिटायरमेंट के 7वें दिन छलका रहाणे का दर्द, बोले- 'पानी पिलाने में...'
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
लोकसभा में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन? MPs को व्हीप जारी, NDA के भी निर्देश
इंडिया
शेख हसीना के मीडिया इवेंट पर आया भारत सरकार का बयान, जानें क्या कहा
शेख हसीना के मीडिया इवेंट पर आया भारत सरकार का बयान, जानें क्या कहा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget