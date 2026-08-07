नॉमिनी नहीं होता बैंक बैलेंस का असली मालिक, मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?

Nominee Rules: बैंक खाते, म्यूचुअल फंड या बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय निवेश में नॉमिनी जोड़ना एक अहम प्रोसेस है. ऐसे में ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अगर उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी सारी रकम सीधे नॉमिनी से जुड़े व्यक्ति की हो जाएगी और वह उसकी संपत्ति का मालिक बन जाएगा. लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा हमेशा नहीं होता. एक्सपर्टों के मुताबिक, नॉमिनी का काम सिर्फ रकम हासिल करना और उसे सही वारिसों तक पहुंचाने की प्रोसेस को आसान बनाना होता है. आइए जानते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी जमा पूंजी का असली मालिक कौन होता है.

क्या होता है नॉमिनी का अधिकार?

नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाताधारक अपने बैंक खाते, बिना पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में नामित करता है, जिससे उस फंड का रकम हासिल करने का उन्हें अधिकार मिलता है. इसका सबसे अहम काम यह होता है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को महफूज रखना और कानूनी वारिसों तक पहुंचाने में मदद करना. हालांकि, सिर्फ नॉमिनी होने से किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतिम कानूनी मालिक नहीं माना जाता.

PF खाते में ब्याज मिलना कब बंद हो जाता है? रिटायरमेंट पर समझ लें EPFO के नियम

मौत के बाद किसे मिलता है पैसा?

अगर मृतक ने वेलिड वसीयत बनाई है, तो संपत्ति का बंटवारा उसी के मुताबिक होगा.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने अपने भाई को नॉमिनी बनाया है लेकिन वसीयत में संपत्ति पत्नी के नाम की है, तो कानूनी तौर पर पत्नी का दावा ज्यादा मजबूत माना जा सकता है.

ऐसे मामलों में कानूनी वारिसों का अधिकार नॉमिनी से ज्यादा मजबूत माना जाता है.

वसीयत न होने की स्थिति में उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं.

नॉमिनी बनाना फिर भी क्यों जरूरी है?

नॉमिनी होने से बैंक और वित्तीय संस्थानों में क्लेम की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है.

परिवार को धन प्राप्त करने में ज्यादा देरी वक्त नहीं लगता है.

नॉमिनी न होने पर कानूनी वारिसों को एकस्ट्रा डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ सकते हैं.

कई मामलों में धन हासिल करने की प्रोसेस लंबी हो सकती है.

इन बातों का रखें खास ध्यान

शादी, तलाक या बच्चे के जन्म या अन्य बड़े किसी पारिवारिक बदलाव के बाद नॉमिनी की जानकारी अपडेट करें.

अपनी वसीयत और नामांकन में की जानकारी सुनिश्चित करें.

समय-समय पर बैंक खाते, बीमा पॉलिसी और निवेश योजनाओं में दर्ज नॉमिनी की जांच करें.

वैलिड वसीयत और सही नामांकन फ्यूचर में परिवार के बीच होने वाले विवाद को कम कर सकते हैं.

FD में निवेश हुआ आसान! घर बैठे मोबाइल से करें शुरुआत, रोजाना सिर्फ 100 से