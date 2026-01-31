दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली सरकार की ओर से दिल्लीवासियों के लिए राहत भरी खबर है. पानी बिल माफी योजना की तारीख बढ़ा दी गई है. जिससे लोग बिल की जांच और सुधार के बाद इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 31 Jan 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

Water Bill Waiver Scheme: दिल्ली में रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है. पानी के बढ़ते बकाया बिल से परेशान लोगों को राहत देने के लिए शुरू की गई पानी बिल माफी योजना की तारीख अब आगे बढ़ा दी गई है. जो योजना 31 जनवरी को खत्म हो रही थी. उसे अब 15 अगस्त 2026 तक जारी रखा जाएगा. 

इसका मतलब है कि जिन लोगों से अब तक बिल की गड़बड़ी ठीक नहीं हो पाई या जिन्होंने किसी वजह से पेमेंट नहीं कर पाएं है. वह भी इस योजना के तहत फायदा उठा सकेंगे. दिल्ली सरकार की ओर से योजना को लेकर सारी जानकारी दे दी गई है. अगर आपने अबतक इस योजना का फायदा नहीं उठाया तो फिर आपके लिए अब बड़ा मौका है.

बिल माफी योजना की तारीख बढ़ाई गई

पानी बिल माफी योजना की समय सीमा बढ़ने से हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिली है. जो लोग अब तक बिल में गड़बड़ी, गलत रीडिंग या फिर आर्थिक कारणों के चलते पेमेंट नहीं कर पाए थे. उनके लिए यह एक्सट्रा टाइम कापी सही साबित होगा. अब वह बिना हड़बड़ी के अपने बिल की जांच करा सकते हैं.

अगर कोई गलती है तो उसमें सुधार करवा सकते हैं और अपना पूरा बकाया निपटा सकते हैं. दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बढ़ी हुई टाइम में आएं और योजना का लाभ उठाएं और अपने पुराने अटके मामलों को सुलझाएं. अब तक कई लाख लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं.

जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा?

इस योजना का फायदा लेने के लिए उपभोक्ता अपने नजदीकी दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय, अधिकृत सुविधा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय पुराने पानी बिलों का रिकॉर्ड, कनेक्शन नंबर, मीटर से जुड़ी जानकारी और पहचान पत्र साथ रखना जरूरी है. अधिकारी पहले बिल की जांच करेंगे जिससे यह समझा जा सके कि बकाया सही है या बिलिंग में कोई गड़बड़ी हुई है.

जिन मामलों में रीडिंग, जुर्माना या अवधि को लेकर गलती मिलेगी वहां सुधार किया जाएगा. सुधार के बाद ही माफी योजना का लाभ लागू होगा. सही दस्तावेज और सही जानकारी देने पर प्रोसेस तेज होती है और उपभोक्ता आसानी से राहत पा सकते हैं. इसलिए इन बातों का ध्यान जरूर रखें.

Published at : 31 Jan 2026 02:53 PM (IST)
