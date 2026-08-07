FASTag Annual Pass के नाम पर हो रहा है फ्रॉड, NHAI ने जारी की बड़ी चेतावनी
FasTag Annual Pass Fraud: NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को फर्जी वेबसाइटों और अनधिकृत लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है.
- FASTag पास केवल Rajmargyatra ऐप से ही खरीदें।
FasTag Annual Pass Fraud Alert: जिन लोगों का अक्सर नेशनल हाईवे पर आना-जाना लगा रहता है तो वे कई बार FasTag Annual Pass खरीद लेते हैं, ताकि बार-बार टोल प्लाजा पर टोल चुकाने का झंझट न रहें. इससे न सिर्फ टोल का भुगतान करना आसान हो जाता है, बल्कि समय की भी बचत होती है. ऐसे में अगर आप भी FasTag Annual Pass खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को फर्जी वेबसाइटों और अनधिकृत लिंक से सावधान रहने की सलाह दी है.
NHAI ने क्या दी सलाह?
NHAI ने अपने एक्स पोस्ट में बताया है कि कुछ फर्जी वेबसाइटें और लिंक FasTag Annual Pass बेचने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म से पास खरीदने से आपके पैसों का नुकसान हो सकता है और इसके साथ ही फर्जी लिंक पर क्लिक करने से आपकी पर्सनल जानकारी तक लीक होने का खतरा रहता है. इसलिए कभी भी ऐसी फर्जी वेबसाइट और लिंक से पास खरीदने से बचें.
Attention National Highway Users!— NHAI (@NHAI_Official) August 5, 2026
NHAI cautions commuters against fake websites and unauthorised links claiming to sell FASTag Annual Passes. The #FASTagAnnualPass is available only through the official Rajmargyatra App. Any other platform offering the pass is not authorised and… pic.twitter.com/t5MTnD2gM6
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इस ऐप से खरीदें FasTag Annual Pass
NHAI ने साफ किया है कि FasTag Annual Pass अगर आपको खरीदना है तो सिर्फ आधिकारिक Rajmargyatra App के जरिए ही खरीदना सही रहेगा. NHAI ने इसके अलावा दूसरे ऐप या वेबसाइट से पास खरीदने से बचना चाहिए.
लोगों के साथ की जा रही है धोखाधड़ी
NHAI का कहना है कि फर्जी लिंक और वेबसाइट से लोगों को ठगा जा रहा है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को पास खरीदना है तो आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही FasTag Annual Pass खरीदें, ताकि आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो.
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जरूरी बातों को न करें नजरअंदाज
- हमेशा FasTag Annual Pass खरीदने के लिए Rajmargyatra App का उपयोग करें.
- किसी भी फर्जी या अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें.
- कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें.
- अगर सोशल मीडिया पर कोई लिंक मिलता है तो उसपर क्लिक करके पास न खरीदें.