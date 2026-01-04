ठंड में बिना गीजर के आराम से धो सकेंगे बर्तन, अपनाएं ये वाला तरीका

Winter Dishwashing Tips: सर्दियों में ठंड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रोजमर्रा के काम मुश्किल लगने लगते हैं. सुबह जल्दी उठना हो या पानी से जुड़ा कोई काम, हर चीज परेशानी बन जाती है. खासकर बर्तन धोना सर्द मौसम में सबसे ज्यादा तकलीफदेह होता है. ठंडा पानी हाथों को सुन्न कर देता है. उंगलियां अकड़ने लगती हैं और कुछ ही मिनटों में जलन महसूस होने लगती है.

यह प्राॅब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है जो रोज घर के काम संभालते हैं. गीजर हर घर में लगवाना आसान नहीं होता, ऐसे में बिना किसी महंगे इंतजाम के बर्तन धोने के आसान और आरामदायक तरीके जानना बहुत काम का साबित हो सकता है.

ग्लव्स पहनें, हाथ रहेंगे सेफ

ठंड में जैसे ही बर्तन धोने के लिए नल चालू किया जाए. तो ठंडा पानी हाथ पर करंट की तरह गिरता है. ऐसे में बर्तन धोना काफी मुश्किल काम हो जाता है. ठंड में बर्तन धोते समय डिशवॉशिंग दस्ताने पहनना सबसे आसान और असरदार तरीका है. रबर या सिलिकॉन के ग्लव्स हाथों को सीधे ठंडे पानी के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं. इससे हाथ सुन्न नहीं होते और स्किन पर ड्रायनेस या जलन भी नहीं होती.

यह भी पढ़ें: सिगरेट पीने वालों के लिए बड़ी अपडेट, अब 10 रुपये वाली सिगरेट इतने में मिलेगी

ग्लव्स पहनकर आप ज्यादा देर तक आराम से बर्तन धो सकते हैं. इसके अलावा यह हाथों को डिटर्जेंट और जर्म्स से भी सेफ रखते हैं. आजकल मोटे और अंदर से लाइनिंग वाले ग्लव्स भी मिलने लगे हैं.जो सर्दियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं. सर्दियों में यह तरीका रोजाना की मुश्किल से छुटकारा दिला सकता है.

कहां से खरीद सकते हैं?

डिशवॉशिंग ग्लव्स आपको आसानी से लोकल किराना स्टोर, सुपरमार्केट या हार्डवेयर की दुकानों पर मिल जाते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी कई तरह के ऑप्शन मौजूद है. जहां अलग अलग साइज और क्वालिटी के दस्ताने मिलते हैं. आप अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इन्हें चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें:एमपी मेट्रो में नौकरी का झांसा देकर हो रही ठगी, जानें स्कैमर्स से बचने के तरीके

कुछ दस्ताने अंदर से कॉटन लेयर के साथ आते हैं. जो ठंड से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं. सही साइज के दस्ताने लेने से हाथों में पकड़ बनी रहती है और बर्तन फिसलने का डर भी नहीं रहता. एक बार खरीदने के बाद इन्हें कई दिनों तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है. जिससे सर्दियों में बर्तन धोना काफी आसान हो जाता है.

यह भी पढ़ें:दिल्ली में सालाना 5 लाख कमाने वालों को कैसे मिलेगा फ्री इलाज, क्या-क्या डॉक्युमेंट्स दिखाने होंगे जरूरी?