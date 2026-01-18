एक्सप्लोरर
Jagdeep Dhankhar: पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ की एस्कॉर्ट गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, नूंह में ट्रक ने अचानक मारा ब्रेक तो पीछे से हुई टक्कर
Delhi-Jaipur Highway Accident: दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेस वे पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में चल रही कार हादसे का शिकार हो गया.
हरियाणा के नूंह जिले में रविवार (18 जनवरी, 2026) को देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. यह हादसा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पिनगवां इलाके के रिठठ गांव के नजदीक एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद हुआ है. हालांकि, स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई हैं.
