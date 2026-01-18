हरियाणा के नूंह जिले में रविवार (18 जनवरी, 2026) को देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है. यह हादसा दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पिनगवां इलाके के रिठठ गांव के नजदीक एक ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने के बाद हुआ है. हालांकि, स्थानीय पुलिस का कहना है कि इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई हैं.