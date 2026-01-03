एमपी मेट्रो में नौकरी का झांसा देकर हो रही ठगी, जानें स्कैमर्स से बचने के तरीके

MP Metro Job Fraud:देश में युवाओं के बीच रोजगार की समस्या आज एक बड़ी चुनौती बन चुकी है. बहुत कम मौके और बढ़ता कंप्टीशन के चलते युवा जहां भी नौकरी या वैकेंसी की खबर देखते हैं. वहां बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए आवेदन कर देते हैं. जल्दी नौकरी पाने की चाह में वह कई बार यह नहीं देख पाते कि जानकारी सही है या नहीं. इसी जल्दबाजी का फायदा ठग और फर्जी एजेंसियां उठाती हैं.

सरकारी नौकरी का नाम, अच्छी सैलरी का भरोसा देकर युवाओं को फंसाया जाता है. नतीजा यह होता है कि मेहनत से कमाए गए पैसे और जरूरी दस्तावेज गलत हाथों में चले जाते हैं. इसलिए नौकरी से जुड़ी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना बेहद जरूरी है. जान लें कैसे बचना है ऐसे फ्राॅड से.

कैसे किया जा रहा है फ्राॅड?

जाॅब के नाम पर आजकल देश में बहुत सी जगहों पर फ्राॅड किया जा रहा है. हाल ही में मध्य प्रदेश से ऐसा ही मामला आया है. जहां मेट्रो में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी की गई. एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साफ चेतावनी दी है कि कंपनी की भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से होती हैं. इसके बावजूद कुछ लोग और फर्जी एजेंसियां एमपी मेट्रो में नौकरी दिलाने का दावा कर रही हैं.

यह भी पढ़ें:बार-बार खराब हो रहा आपका भी वाई-फाई, जानें कंपनी से कैसे ले सकते हैं हर्जाना?

यह स्कैमर्स फर्जी ईमेल, कॉल या वेबसाइट के जरिए इंटरव्यू कॉल लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर तक भेज देते हैं. कई मामलों में मेडिकल टेस्ट या ट्रेनिंग के नाम पर पैसे जमा कराने को कहा जाता है. जबकि हकीकत यह है कि एमपी मेट्रो किसी भी पद के लिए न तो पैसे लेती है और न ही किसी एजेंट के जरिए भर्ती करती है.

स्कैमर्स से बचने के लिए किन बातों का रखें ध्यान?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि नौकरी से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही चेक करें. एमपी मेट्रो से जुड़ी सभी भर्तियों की सूचना सिर्फ mpmrcl.org या mpmetrorail.com पर जारी की जाती है. किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें.

यह भी पढ़ें:पेंशन अपडेट के नाम पर 2.40 लाख की साइबर ठगी, भूलकर भी न करें ये गलतियां

अगर कोई व्यक्ति नौकरी पक्की कराने की गारंटी दे या पैसे मांगे. तो तुरंत सतर्क हो जाएं. कोई भी सरकारी संस्था सिलेक्शन के बदले पैसे नहीं मांगती. इसके साथ ही किसी डाॅक्यूमेंट या पर्सनल जानकारी को बिना वेरिफाई किए शेयर न करें.

यह भी पढ़ें:इन 5 स्कीम्स में कर दिया इनवेस्ट तो बरसेंगे नोट, कभी नहीं होगी पैसों की किल्लत