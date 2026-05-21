आखिर क्यों भारत का सबसे बड़ा बैंक SBI 6 दिनों के लिए रहेगा बंद? जल्दी ही निपटा लें अपना काम

Bank Holiday Update: अगर आपका भी खाता भारतीय स्टेट बैंक यानी (SBI) में है और आपको बैंक शाखा जाकर कोई बेहद ही महत्वपूर्ण काम करना है तो उस काम को टालने के बजाय जल्द ही पूरा कर लें. क्योंकि, 23 मई से 28 मई 2026 तक देश का सबसे बड़ा बैंक बंद रहने वाला है. इस दौरान बैंक शाखाओं में ऑफलाइन कामकाज इन 6 दिनों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा. लेकिन, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम जैसी ऑनलाइन सेवाएं सामान्य रूप से ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी.

आखिर क्यों एसबीआई बैंक रहेगा बंद?

दरअसल, 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है जिसकी वजह से पूरे देश में ये बैंक बंद रहेगा. इसके साथ ही 24 मई को साप्ताहिक अवकाश की वजह से बैंक की शाखाएं भी ठप रहेंगी. तो वहीं, इसके अलावा 25 और 26 मई 'ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन' ने इन दो दिनों में देशव्यापी प्रस्तावित हड़ताल करने का बड़ा ऐलान किया है.

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जानकारी के मुताबिक, यह हड़ताल नई भर्ती, नौकरियों की आउटसोर्सिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम फंड मैनेजरों के चयन योजना की समीक्षा जैसे मुद्दों को लेकर होने वाली है. इसके अलावा, आरबीआई कैलेंडर के मुताबिक, 27 और 28 मई देश के विभिन्न हिस्सों में ईद-उल-अज़हा जिसे बकरीद भी कहा जाता है उसकी वजह से बैंक बंद रहेगा.

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क्या जम्मू-कश्मीर में रहेगी छुट्टी?

इतना ही नहीं, जम्मू और कश्मीर में दोनों दिन 27 और 28 मई को छुट्टियां रहेंगी, जबकि देश के अन्य हिस्सों में यह छुट्टी अलग-अलग दिनों पर होगी. हांलाकि, बैंक द्वारा सभी खाताधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपने जरूरी कामों को 23 मई से पहले ही जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें, नहीं तो फिर डिजिटल बैंकिंग माध्यमों का ही छुट्टी वाले दिन इस्तेमाल करें.