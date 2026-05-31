घर के फर्श के लिए बजट के हिसाब से मार्बल या टाइल्स दोनों में से क्या है ज्यादा बेहतर?

Marble vs Tiles which is better: जीवन में हर कोई अपना घर बनाने का सपना जरूर देखता है. लेकिन, ज्यादातर लोग घर बनाते समय फर्श के चुनाव के दौरान मार्बल और टाइल्स के बीच को चुनने में देरी कर देते हैं. इस खबर में हम आपको मार्बल और टाइल्स के बीच के अंतर से लेकर उसे जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं. ताकि फर्श का सही चुनाव करने के दौरान आम किसी तरह की सोच में न पड़ जाएं.

क्या है मार्बल के फायदे और नुकसान?

दरअसल, मार्बल एक तरह का प्राकृतिक पत्थर है जो आपके घर को रॉयल, लग्जरी लुक देने का बेहतरीन काम करता है. तो वहीं, दूसरी तरफ टाइल्स के मुकाबले में मार्बल सबसे ज्यादा महंगा होता है. यानी इसका पॉलिशिंग का खर्च कहीं ज्यादा होता है. इतना ही नहीं, इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए समय-समय पर पॉलिश करने की जरूरत पड़ती रहती है. लेकिन, इसकी खासियत यह है कि प्राकृतिक पत्थर होने की वजह से यह लंबे समय तक न सिर्फ चलता है बल्कि फर्श को ठंडा रखने में मदद भी करता है.

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टाइल्स के फायदे और नुकसान

तो वहीं, टाइल्स के बारे में बात करें, इसमें आपको आधुनिक लुक के साथ अलग-अलग रंग के अलावा, डिजाइन और पैटर्न की वैरायटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है. यह मार्बल के मुकाबले बेहद ही बजट-फ्रेंडली है. इसको खरीदने में आपके ज्यादा पैसे नहीं निकलेंगे. टाइल्स भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कोई भी भारी चीज रखते ही यह पूरी तरह से टूट जाता है. हांलाकि, टाइल्स के टूट जाने पर आप इसे बेहद ही आसानी से बदल सकते हैं.

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आपके लिए कौन-सा विकल्प है सबसे बेहतर?

अगर आपका बजट अच्छा है और आप अपने घर को बेहदी आलीशान लुक देने के बारे में सोच रहे हैं, तो मार्बल आपके लिए सबसे बेहतर है. तो वहीं, दूसरी तरफ अगर आपका बजट सीमित है और आप कम रख-रखाव वाला फर्श लुक देना चाहते हैं तो आपके लिए टाइल्स एक स्मार्ट विकल्प है.