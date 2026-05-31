ग्रेच्युटी या सैलरी हाइक? 5 साल पूरा होने से ठीक पहले आए बढ़िया जॉब ऑफर तो क्या करना चाहिए?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बड़ा अवसर मिले तो ग्रेच्युटी का इंतजार न करने की सलाह दी गई।

Gratuity vs Career Growth: इस रिपोर्ट में ग्रेच्युटी को लेकर बहुत अलग-अलग कर्मचारियों का अलग मानना है. मान लीजिए आप ग्रेच्युटी मिलने से बस कुछ महीने दूर हैं, तभी एक रिक्रूटर ज्यादा सैलरी वाला आकर्षक ऑफर लेकर कॉल करता है. ऐसे में क्या गारंटी वाले पैसे का इंतजार करना चाहिए या करियर में बड़ा कदम उठाना चाहिए? लोग वास्तव में क्या चुनते हैं, यह सवाल का जवाब अलग-अलग करियर क्षेत्रों के हिसाब से अलग है.

सभी लोग ग्रेच्युटी को एक जैसी नजर से नहीं देखते है. ये बात लोगों से सुन के समझ आई. लाखों वेतनभोगी भारतीयों के लिए यह सिर्फ नौकरी बदलने की दुविधा नहीं है. यह एक ऐसा शांत गणित है, जो खराब अप्रेज़ल, बढ़ती EMI और LinkedIn पर आने वाले आकर्षक नौकरी प्रस्तावों के बीच कहीं चल रहा होता है . तय करना कि गारंटी वाले पैसे के लिए रुके रहें या बेहतर अवसर के लिए आगे बढ़ जाएं.

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बेहतर ऑफर बनाम ग्रेच्युटी का फायदा

जरा सोचिए आप अपनी कंपनी में पांच साल पूरे होने से सिर्फ चार महीने दूर हैं, तभी एक रिक्रूटर आपको शानदार ऑफर देता है ज्यादा सैलरी, बड़ी भूमिका और बेहतर पद. सुनने में यह काफी आकर्षक लगता है. लेकिन इसमें एक पेच भी है. अगर आप जल्दबाज़ी में नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप ग्रेच्युटी जैसे बड़े लाभ से वंचित हो सकते हैं. ग्रेच्युटी वह एकमुश्त रकम होती है, जो नौकरी खत्म होने पर कर्मचारी को दी जाती है.आमतौर पर इसे पाने के लिए कर्मचारी का लगातार पांच साल तक कंपनी में काम करना जरूरी माना जाता है.

कुछ लोगों का मानना था कि NGO सेक्टर में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए ग्रेच्युटी की रकम काफी मायने रखती है. उनका कहना था, “इतने साल काम करने के बाद मैं यह फायदा मिलने से कुछ महीने पहले नौकरी नहीं छोड़ना चाहूंगा.यह मुझे मेरी मेहनत की कमाई जैसा लगता है." वहीं कुछ लोगों की सोच अलग थी. उनका कहना था, “मैं सिर्फ एक बार मिलने वाली ग्रेच्युटी के लिए करियर ग्रोथ नहीं छोड़ूंगा.सीखने के मौके, बेहतर काम का अनुभव और भविष्य में आगे बढ़ने के अवसर ज्यादा अहम हैं.”

करियर में समय और मौका सबसे अहम

अलग-अलग पेशों में काम करने वाले लोगों की सोच अलग है इससे ये एहसास होता है कि यह बहस सिर्फ ग्रेच्युटी बनाम सैलरी की नहीं है. यह उससे कहीं ज्यादा निजी सवाल है सुरक्षा बनाम महत्वाकांक्षा. ग्रेच्युटी एक भरोसे जैसी लगती है. तय रकम, जो मंजिल पर आपका इंतजार कर रही हो.वहीं नई नौकरी अनिश्चितता के साथ आने वाला एक मौका है ज्यादा पैसा, बड़े जोखिम और तेज़ ग्रोथ.शायद यही वजह है कि इसका कोई एक सही जवाब नहीं मिला.

कुछ लोगों के लिए ग्रेच्युटी वह मेहनत की कमाई थी, जिस पर वे मानसिक रूप से पहले ही अपना हक मान चुके थे. वहीं कुछ लोगों को बेहतर अवसर इतना अहम लगा कि वे एक बार मिलने वाली रकम के लिए उसे टालना नहीं चाहते थे. लेकिन लगभग सभी एक बात पर सहमत दिखे अगर अवसर साधारण है, तो इंतजार कर लेना बेहतर है; लेकिन अगर वह सच में आपके करियर को बदल सकता है, तो आगे बढ़ जाना चाहिए. क्योंकि करियर में, ठीक बॉलीवुड की कहानियों की तरह, सही समय उतना ही मायने रखता है जितना टैलेंट.

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हर फैसला उस चीज़ के बीच एक शांत समझौता होता है, जिसे आप पीछे छोड़ रहे हैं और जो आप बनना चाहते हैं और शायद असली सवाल यही है. नौकरी बदलने से क्या खोएंगे, यह नहीं; बल्कि एक ही जगह रुके रहने से क्या खो सकते हैं.