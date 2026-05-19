Delhi Metro Smart Card Rules: अगर आप भी रोजाना दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं और टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आप में से बेहद कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि स्मार्ट कार्ड कितने साल के बाद खराब हो जाता है और आप आखिर उसमें कितना बैलेंस रख सकते हैं. इस खबर में आपको स्मार्ट कार्ड से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी.

डीएमआरसी की वेबसाइट को ध्यान से पढ़ें

आमतौर पर लोग जल्दबाजी के चक्कर में आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को पढ़ना भूल जाते हैं. लेकिन, डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, आप मेट्रो के स्मार्ट कार्ड में 3 हजार रुपये तक की राशि को चार्ज करा सकते हैं. जिसका सीधी-सीधा मतलब यह है कि 3 हजार रुपये से ज्यादा की राशि को कार्ड में रखने की अनुमति नहीं दी ई है. तो वहीं, DMRC ने इस यात्रियों के लिए इस लिमिट को इसलिए भी रखा है कि स्मार्ट कार्ड सुरक्षित के साथ-साथ सही तरीके से यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके.

आखिर कितने सालों तक चलता है स्मार्ट कार्ड?

आपके मन में कभी न कभी तो यह ख्याल आया ही होगा कि कितने साल तक मेट्रो का स्मार्ट कार्ड को चलाया जा सकता है. जिसपर डीएमआरसी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी खरीदने की तारीख या आखिरी रिचार्ज की तारीख से 10 साल की होती है. यानी अगर आप कार्ड का लंबे समय तक भी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बिना किसी परेशानी के आप कार्ड को 10 सालों तक आसानी से चला सकते हैं. यहीं, वजह है कि ज्यादातर लोग टोकन के ब्जाय मेट्रो के स्मार्ट कार्ड का तेजी से इस्तेमाल करने में जुटे हुए हैं.

क्यों करना चाहिए स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल?

मेट्रो में सफर करने वाले ज्यादा यात्री स्मार्ट कार्ड को ही बेहतरीन विकल्प मानते हैं. इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि यात्रियों को किराए में छूट भी दी जाती है. इसके अलावा लंबी कतार में टिकट लेने के ब्जाय आप तुरंत स्मार्ट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी अब लंबी लाइनों में खड़े होने की टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है.

अगर कार्ड खो जाए तो क्या हो सकती है परेशानी?

अगर आप रोजाना मेट्रो से ही सफर करते हैं और स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा अपने कार्ड का ध्यान रखें. स्मार्ट कार्ड के खोने पर मौजूदा बैलेंस को वापस पाने के सारे रास्ते पूरी तरह से बंद हो जाते हैं. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कार्ड बनते समय यह किसी भी यात्री या फिर ID पर इशू नहीं होता है. ऐसे में स्मार्ट कार्ड में आपको अधिकतम कितना राशि रखना है यह आपको खुद ही तय करना होगा और साथ ही सही तरीके से अपने पास रखना होगा.