हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख

IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख

RCB vs GT Final: आज IPL 2026 का फाइनल मैच बेंगलुरु और गुजरात के बीच है. खिताबी मुकाबले में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं.

By : शिवम | Updated at : 31 May 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 का फाइनल आज अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच है. दोनों टीमें 1-1 खिताब जीत चुकी है. शुभमन गिल बतौर कप्तान आज अपना पहला खिताब जीतना चाहेंगे, वहीं रजत पाटीदार की नजर IPL इतिहास में तीसरे ऐसे कप्तान बनने पर होगी जो लगातार 2 ट्रॉफी जीत पाए हैं. विराट कोहली का सामना शुरुआत में कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से होगा, जिनकी जोड़ी ने इस सीजन कहर बरपाया है. जानिए आज किन 7 खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहेंगी, जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं.

विराट कोहली

विराट कोहली ने इस साल गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले मैच में 81 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. हालांकि इस ग्राउंड पर GT के खिलाफ वह 28 रन ही बना पाए थे. उन्होंने क्वालीफायर-1 में गुजरात के खिलाफ 43 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. वह सबसे अनुभवी प्लेयर हैं. अहमदाबाद में 200 का चेज भी आसान नहीं रहता, ऐसे में अगर RCB की पहली गेंदबाजी आती है तो बैटिंग में कोहली का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा. कोहली ने इस संस्करण 15 पारियों में 600 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं.

शुभमन गिल

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने क्वालीफायर-2 के प्लेयर ऑफ द मैच हैं, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा था. वह इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं और ऑरेंज कैप जीतने के दावेदार भी. उन्होंने 15 पारियों में 722 रन बनाए हैं. हालांकि RCB के खिलाफ इस सीजन 3 मैचों में वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं, उन्होंने 3 मैचों में 77 रन बनाए हैं. क्वालीफायर-1 में तो वह 2 ही रन बनाकर आउट हो गए थे. अगर आज GT को जीतना है तो गिल का बल्ला चलना जरुरी होगा. 

यह भी पढ़ें- IPL 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट, 3 No पर विराट कोहली, शुभमन गिल को जगह नहीं; पूर्व खिलाड़ी ने चुने ये प्लेयर्स

रजत पाटीदार

रजत पाटीदार ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ पहले क्वालीफायर में नाबाद 93 रन बनाए थे. इस पारी के बाद कप्तान का मनोबल बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वह लगातार 2 अर्धशतकीय पारी खेलकर आ रहे हैं. उन्होंने SRH के खिलाफ 56 रन बनाए थे. हालांकि आज चुनौती बड़ी है, क्योंकि ये ग्राउंड GT का होम ग्राउंड है. पाटीदार RCB के मिडिल आर्डर की जान है, आज उन्हें एक और अच्छी पारी खेलनी होगी. इस सीजन उन्होंने 13 पारियों में 486 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं.

साई सुदर्शन

साईं सुदर्शन ऑरेंज कैप की दौड़ में शामिल है, उन्होंने 16 पारियों में 710 रन बनाए हैं. वह वैभव से 66 और गिल से 12 रन ही पीछे हैं. पिछले दोनों मैचों में साईं अपनी ही गलती से हिट विकेट आउट हुए हैं, क्वालीफायर-2 में तो वह अर्धशतक लगा चुके थे. आज उन्हें ऐसी गलती से बचना होगा और एक अच्छी पारी खेलनी होगी.

जोश हेजलवुड

जोश हेजलवुड के पास बहुत अनुभव है, जिसका फायदा RCB को आज फाइनल में नजर आ सकता है. इस सीजन खेले 12 मैचों में उन्होंने 13 विकेट लिए हैं. GT के खिलाफ पिछले 3 मैचों में उन्हें सिर्फ 2 विकेट मिले हैं. अहमदाबाद में जब पिछली बार दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, तब हेजलवुड काफी महंगे साबित हुए थे. उन्होंने 56 रन लुटाए थे और एक भी विकेट नहीं ले पाए थे, आज उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी.

कगिसो रबाडा

गुजरात टाइटंस में शामिल दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के पास अभी पर्पल कैप है, उन्होंने 16 मैचों में 28 विकेट लिए हैं. उन्होंने क्वालीफायर-1 में RCB के 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन 54 रन भी खर्चे थे. रबाडा ने पिछले मैच में अपने पहले ही ओवर में विकेट लिया था, उनका सामना विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर से होगा. अय्यर का रोल आते ही शॉट्स लगाने का है, रबाडा पर नजर होगी कि वह इसे कैसे हैंडल करते हैं.

यह भी पढ़ें- RCB vs GT फाइनल आज, जीतने वाली टीम पर होगी धनवर्षा; जानिए रनर-अप की प्राइज मनी कितनी

भुवनेश्वर कुमार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सफलता का राज भुवनेश्वर कुमार भी है, जो इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. पिछले मैच तक पर्पल कैप उन्हीं के पास थी, जिसे जीतने का उनके पास आज आखिरी मौका है. भुवि ने IPL 2026 के 15 मैचों में 26 विकेट लिए हैं. जब अहमदाबाद में इन दोनों का पिछला मैच हुआ था, तब भुवनेश्वर ने 28 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे. क्वालीफायर में भी उन्होंने GT के 2 बल्लेबाजों को आउट किया था, जिसमें शुभमन गिल का भी विकेट शामिल था.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 31 May 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Bhuvneshwar Kumar Kagiso Rabada Josh Hazlewood Rajat Patidar VIRAT KOHLI SHUBMAN GILL SAI SUDARSHAN RCB VS GT IPL 2026 Final
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
IPL 2026 के फाइनल में इन 7 खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं मैच का रुख
क्रिकेट
अगर ऐसा हुआ तो आज नहीं होगा RCB और GT के बीच फाइनल, 1 जून को खेला जाएगा खिताबी मैच
अगर ऐसा हुआ तो आज नहीं होगा RCB और GT के बीच फाइनल, 1 जून को खेला जाएगा खिताबी मैच
क्रिकेट
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए कई सुझाव
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए सुझाव
क्रिकेट
आज RCB और GT के बीच IPL 2026 का फाइनल, जानें बेंगलुरु-गुजरात की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज RCB और GT के बीच IPL 2026 का फाइनल, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
क्रिकेट
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए कई सुझाव
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए सुझाव
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
इंडिया
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
ऑटो
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
World No Tobacco Day: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget