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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCredit Card: पाकिट के साथ क्रेडिट कार्ड भी चोरी हो जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं, 1 घंटे के अंदर करें ये 5 काम

Credit Card: पाकिट के साथ क्रेडिट कार्ड भी चोरी हो जाए तो क्या करें? घबराएं नहीं, 1 घंटे के अंदर करें ये 5 काम

Credit Card Stolen: अगर आपका पर्स चोरी हो जाए और उसी में आपका क्रेडिट कार्ड हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. यहां से आपको समझना है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Jun 2026 02:09 PM (IST)
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Credit Card Stolen: आज के समय में क्रेडिट कार्ड लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. शॉपिंग, ट्रैवल, ऑनलाइन पेमेंट और इमरजेंसी खर्चों के लिए लोग बड़े पैमाने पर कार्ड इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए या कहीं खो जाए, तो एक छोटी सी लापरवाही बड़ा फ्रॉड करा सकती है. ऐसे में घबराने की बजाय तुरंत सही कदम उठाना बेहद जरूरी होता है. कई लोग देर कर देते हैं और तब तक उनके कार्ड से धोखाधड़ी और गलत ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते हैं.

1. ब्लॉक करें
अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड खो गया है या चोरी हो गया है, तो सबसे पहला काम उसे तुरंत ब्लॉक करना होना चाहिए. इसके लिए आप बैंक की मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं और कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं. कई बार तो बस SMS या व्हॉट्सअप बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है. आज ज्यादातर बैंक तुरंत कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा देते हैं.

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2. बैंक को जानकारी
कार्ड चोरी होने की सूचना बैंक को तुरंत देना जरूरी है. इससे बैंक आपके अकाउंट को मॉनिटर कर सकता है और संदिग्ध ट्रांजैक्शन रोक सकता है. बैंक को जानकारी देते समय कार्ड नंबर, आखिरी ट्रांजैक्शन, कार्ड खोने का समय जैसी जानकारी मांगी जा सकती है.

3. ट्रांजैक्शन हिस्ट्री
कार्ड ब्लॉक करने के बाद अपने हाल के ट्रांजैक्शन ध्यान से देखें. अगर कोई ऐसा भुगतान दिखे जो आपने नहीं किया, तो तुरंत बैंक में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी शिकायत करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है.

4. FIR दर्ज
अगर कार्ड चोरी हुआ है और उसके साथ आपका पर्स, पहचान पत्र या दूसरे डॉक्यूमेंट भी गायब हैं, तो पुलिस में FIR दर्ज कराना अच्छा कदम माना जाता है. कई मामलों में बैंक भी धोखाधड़ी की जांच पड़ताल के लिए FIR कॉपी मांग सकते हैं.

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5. ऑटो-पे 
कई लोगों के कार्ड नेटफ्लिक्स, अमेजन, यूपीआई, जोमेटो जैसे एप्स जुड़े होते हैं. कार्ड ब्लॉक होने के बाद ये पेमेंट फेल हो सकते हैं. इसलिए नया कार्ड मिलने के बाद ऑटो- पे अपडेट करें. यूपीआई लिंक दोबारा सेट करें और जरूरी सब्सक्रिप्शन अपडेट करें. 

नया कार्ड कैसे मिलेगा?
कार्ड ब्लॉक होने के बाद बैंक नया रिप्लेसमेंट कार्ड जारी करता है. यह आमतौर पर कुछ दिनों में आपके पते पर पहुंच जाता है. कुछ बैंक इसके लिए फीस भी लेते हैं, जबकि कई बैंक मुफ्त में नए कार्ड की सुविधा देते हैं. बस क्रेडिट कार्ड चोरी होने के बाद सबसे अहम चीज है तेजी से कार्रवाई करना. जितनी जल्दी आप कार्ड ब्लॉक करेंगे और बैंक को जानकारी देंगे, उतना कम नुकसान होगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
Wallet Utility News Credit Card
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