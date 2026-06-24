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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG सिलेंडर वाले ध्यान दें, पहले इस्तेमाल करें फिर करें पेमेंट, ये हैं PNG कनेक्शन लेने के 4 बड़े फायदे

LPG सिलेंडर वाले ध्यान दें, पहले इस्तेमाल करें फिर करें पेमेंट, ये हैं PNG कनेक्शन लेने के 4 बड़े फायदे

PNG Update: PNG कनेक्शन की नई व्यवस्था से गैस सप्लाई आसान, सुरक्षित और पारदर्शी होगी. इसमें बिना रुकावट गैस सप्लाई, मीटर आधारित बिलिंग और इस्तेमाल के बाद भुगतान जैसी सुविधाएं मिलेंगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 24 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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PNG Connection Benefits: बीते दिनों LPG गैस की कमी को लेकर पूरे देश में काफी हलचल देखने को मिली थी. इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर लोगों को पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन से जुड़ी नई व्यवस्था के बड़े फायदे बताए हैं. इस बदलाव का खास मकसद गैस सप्लाई सिस्टम को ज्यादा आसान, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है.

इस पोस्ट के मुताबिक, आने वाले दिनों में गैस इस्तेमाल करने का तरीका पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है. खासकर पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें बिना रुकावट गैस सप्लाई, मीटर आधारित बिलिंग और इस्तेमाल करने के बाद पेमेंट जैसी खास सुविधाएं इसे और आसान बानाती है. ऐसे में अगर आप LPG गैस इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान दें....

PNG कनेक्शन के बारें में जानें 

अगर आप पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन को अपनाते है, तो इससे आपके रसोई का पूरा अनुभव बदल जाता है. इसमें आपको सिलेंडर बुक कराने की परेशानी नहीं होगी, गैस खत्म होने कि चिंता नहीं होगी. साथ ही आपको बिना रुकावट सप्लाई भी लगातार मिलती रहती है. इस्तेमाल के आधार पर बिलिंग होने कि वजह से यह LPG के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है. खासकर इसमें गैस लीक और सिलेंडर बदलने जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है.

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क्यों जरूरी है PNG कनेक्शन?

  • PNG कनेक्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस्तेमाल करें फिर पेमेंट करें.
  • इसमें गैस मीटर के जरिए आपकी खपत को रिकॉर्ड किया जाता है.
  • ऐसे में आप गैस का जितना इस्तेमाल करते हैं, उतना ही पेमेंट करना पड़ता है.
  • PNG कनेक्शन में बार-बार सिलेंडर बुक करने या डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता.
  • महीने के अंत में आपके खर्च के मुताबिक बिल तैयार किया जाता है.
  • इसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से गैस इस्तेमाल करने कि आजादी मिलती है. 

क्या है इसके 4 फायदे?

  • 24×7 बिना रुकावट गैस सप्लाई, सिलेंडर खतम होने कि चिंता नहीं
  • बिना बुकिंग और बिना इंतजार के लगातार गैस उपलब्ध
  • लीकेज होने पर गैस ऊपर की ओर फैलती है
  • इस्तेमाल करने के बाद पेमेंट करना

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Published at : 24 Jun 2026 02:01 PM (IST)
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Utility News LPG  PNG Connection PNG Update
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