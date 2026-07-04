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ब्रांडेड या लोकल? सोलर पैनल खरीदने से पहले जान लें कौन-सा रहेगा फायदेमंद, वरना हो सकता है नुकसान

Solar Panel Tips: बिजली बिल को कम करने के लिए लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, लेकिन पैनल खरीदने से पहले ब्रांडडे और लोकल सोलर पैनल के बीच का अंतर समझ लीजिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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  • लोकल पैनल जल्दी खराब होते, सब्सिडी-वारंटी का अभाव।

Solar Panel Tips: जुलाई के महीने में बारिश के साथ उमस भरी गर्मी लोगों का जीना मुश्किल कर देती है. ऐसे में घरों में कूलर, एसी, फ्रिज हद से ज्यादा इस्तेमाल होने लगते हैं, जिसके चलते बिल भी ज्यादा आने लगता है. इसी वजह से अब लोग बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल लगवा रहे हैं. लेकिन सोलर पैनल लगवा लेने से ही आपका बिजली बिल कम नहीं होगा, इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आप जो सोलर पैनल लगवा रहे हैं वो काम कैसा करता है. इसलिए सबसे पहले ब्रांडडे और लोकल सोलर पैनल के बीच का अंतर समझ लीजिए.

1.ज्यादा बिजली बनाएगा ब्रांडेड सोलर पैनल

आज के समय में बने नई तकनीक वाले ब्रांडेड पैनल कम धूप में भी अच्छी-खासी बिजली बनाते हैं और ये जगह कम होने पर भी ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं.

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2.अच्छी-खासी मिलेगी वारंटी

ब्रांडेड सोलर पैनल लगवाने से आपको लंबे समय तक की वारंटी मिलती है,लेकिन अगर आप लोकल पैनल लगवाते हैं तो इसमें वारंटी नहीं होती है और अगर वारंटी दी भी जाती है तो बहुत कम समय के लिए दी जाती है.

3. सरकारी सब्सिडी का उठाए फायदा
 
अगर आपको सरकार की सोलर योजना के तहत सब्सिडी चाहिए तो आपको MNRE/ALMM कंपनियों के पैनल लगवाने पड़ेंगे. लोकल पैनल लगवाने पर आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

4. लंबे समय तक देगा साथ

अगर आप ब्रांडेड पैनल लगवाते हैं तो ये 20 से 25 साल तक अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन अगर आप सस्ते और लोकल पैनल लगवाते हैं तो इसकी क्षमता कुछ ही सालों में कम होने लगेगी.

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सोलर पैनल लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान 

  • ब्रांडेड पैनल जरूर कीमत में लोकल पैनल से ज्यादा होते हैं, लेकिन एक बार खरीदने पर यह लंबे समय तक बेहतर काम करते हैं.
  • पैनल खरीदने समय कंपनी और वारंटी का खास ध्यान रखना चाहिए, ताकि आगे कोई दिक्कत न हो.
  • अगर आप सरकारी सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो लोकल पैनल न लगवाएं.
  • एक बार थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने पर आपको बेहतर पैनल मिलता है तो आपको लोकल खरीदने से बचना चाहिए. 

लोकल पैनल खरीदने से होगा नुकसान

अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में लोकल पैनल खरीद लेते हैं तो आपको कई सारे फायदे नहीं होंगे जैसे...

  • जल्दी खराब हो सकता है.
  • बिजली कम बनाएगा.
  • सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.
  • वारंटी भी बहुत कम मिलेगी या मिलेगी ही नहीं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:59 PM (IST)
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