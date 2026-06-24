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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकहीं आप भी तो स्टेशन से चाय-समोसा नहीं खरीद रहे? सेहत के साथ जेब पर भी पड़ सकता है असर

कहीं आप भी तो स्टेशन से चाय-समोसा नहीं खरीद रहे? सेहत के साथ जेब पर भी पड़ सकता है असर

Indian Railways: आप भी ट्रेन से सफर के दौरान स्टेशन से खाने-पीने या अन्य कोई जरूरत का सामान खरीदते हैं तो पहले जान लें कुछ जरूरी बातों के बारे में वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 24 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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  • एमआरपी और खरीद बिल लेना यात्रियों के लिए आवश्यक है।

Train Travel Rule: ट्रेन से सफर करते समय कई यात्री घर से खाना बनाकर ले जाना पसंद करते हैं. इसकी एक बड़ी वजह यह है कि स्टेशन और ट्रेनों में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर कई शिकायतें सामने आई हैं. हालांकि, अभी भी कुछ लोग स्टेशन पर मिल रहे जैसे समोसा, चिप्स, चाय या कोई अन्य खाने-पीने का सामान खरीद लेते हैं, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए सामान खरीदना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. ऐसे में कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. 

बीमारी की चपेट में आ सकते हैं आप

  • कुछ दुकानों पर साफ-सफाई का खास ध्यान नहीं दिया जाता है.
  • अगर आप ऐसी दुकानों से सामान खरीदते हैं तो आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है.
  • खराब क्वालिटी वाला खाना खाकर आपका पेट खराब और फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर दिक्कत हो सकती है.

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नकली ब्रांड के सामान बेचते हैं दुकानदार

  • अक्सर आपने देखा होगा कि स्टेशन पर फेमस ब्रांड्स से मिलती-जुलती पैकिंग वाला सामान बेचा जाता है.
  • कुछ यात्री ज्यादा ध्यान न देकर उसे खरीद लेते हैं, क्योंकि देखने में वह असली लगता है.
  • हमेशा सामान लेते समय पैकेजिंग पर जरूर ध्यान दें.

एक्सपायरी डेट का जरूर रखें ध्यान 

  • जल्दबाजी में सामान की एक्सपायरी डेट देखना न भूलें.
  • इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है.
  • जब भी सामान खरीदे उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें.

MRP से ज्यादा वसूले जाते हैं पैसे

  • सामान खरीदते समय यात्री कीमत पर ध्यान नहीं देते हैं.
  • इसका फायदा दुकानदार उठा लेते हैं और सामान को MRP से ज्यादा का बेच देते हैं.
  • सबसे पहले MRP चेक करें, फिर ही पैसे दें वरना आपका नुकसान हो सकता है.

सामान का बिल लेना है जरूरी

  • कई यात्री सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी रसीद लेना भूल जाते हैं.
  • लेकिन ऐसा करना आपको बाद में परेशानी में डाल सकता है.
  • क्योंकि अगर सामान खराब या एक्सपायर निकल जाता है तो बाद में आप शिकायत नहीं कर पाएंगे.
  • बिना बिल के शिकायत करना और पैसे वापस लेना मुश्किल हो सकता है.

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ध्यान रखें कुछ जरूरी बातें

रेलवे स्टेशन से सामान लेते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें. बात सिर्फ खाने-पीने के सामान की ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरत का सामान लेते समय भी इन बातों को हमेशा याद रखें. यह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 24 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Food Safety Tips
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