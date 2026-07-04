अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर खास तैयारी, सफर से पहले जान लें ये सुविधाएं

Jammu Tawi Railway Station: हर साल लाखों श्रद्धालुओं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी अमरनाथ यात्रा 2026 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपकी यात्रा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाली है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्टेशन पर खास इंतजाम किया है. आइए जानते हैं कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं.

क्या है ये खास सुविधाएं?

तेज गर्मी को देखते हुए प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों में समय पर पानी भरने का खास इंतजाम किया गया है, ताकि यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन पर बड़ा, छायादार और हवादार पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां यात्रियों के बैठने की व्यवस्था के साथ पंखे, कूलर, पेयजल और बेहतरीन रोशनी की सुविधा दी गई है. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सफाई के लिए 24 घंटे हाउसकीपिंग स्टाफ तैनात रहेगा.

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खासकर अगर यात्रा के दौरान आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो स्टेशन पर हेल्प डेस्क लगातार संचालित रहेगा. वहीं, यात्रा को पहले से बेहतर बनाने के लिए जम्मू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 से भी ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है. इसे बाद आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म की जानकारी भी दी जाएगी.

यात्रा के दौरान इन बातों का ध्यान रखें

यात्रा से पहले अनिवार्य पंजीकरण कराएं.

अजनबियों से खाने-पीने की कोई चीज न लें.

अधिकृत काउंटरों से ही टिकट खरीदें.

मदद के लिए हेल्पलाइन 139 से संपर्क करें.

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