Toll Tax: हाईवे पर लंबी कतार होने पर नहीं कटता टोल? आखिरकार NHAI ने समझा दिया नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छूट पाने वालों की सूची टोल प्लाजा पर देखें।

Toll Plaza Rule: अगर आपका अक्सर हाईवे से आना-जाना लगा रहता है तो आप जानते ही होंगे कि टोल प्लाजा पार करने के लिए टोल देना पड़ता है. लेकिन कुछ फर्जी दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी हो और 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा हो तो ड्राइवर बिना टोल दिए भी जा सकता है. अब ऐसे फर्जी दावों को कई लोग सच समझ लेते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या सच में बिना टोल दिए जा सकते हैं? इसी दावे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने साफ किया है.

नियम जानना है जरूरी

NHAI के मुताबिक, नेशनल हाईवेज फी रूल्स 2008 में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर इंतजार करने पर ड्राइवर को टोल नहीं देना पड़ता है. मतलब साफ है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्यादा इंतजार करने पर किसी भी वाहन चालक को फ्री में टोल पार करने की परमिशन दी जाती है.

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🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact



Today’s myth addresses a common misconception that vehicles are entitled to free passage if the queue length or waiting time exceed a certain limit.



In reality, there is no such provision under the National Highways Fee Rules, 2008.… pic.twitter.com/jtkwKaIwZc — NHAI (@NHAI_Official) July 1, 2026

किन्हें मिलती है छूट?

टोल चार्ज से छूट सिर्फ उन्हीं चीजों को मिलती है, जिनका जिक्र नियमों में किया गया है.

अगर आपको जानना है कि किसे छूट मिलती है तो यह टोल प्लाजा पर लिखा होता है.

आप वहां पर छूट के बारे में आसानी से जान सकते हैं.

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान

टोल से जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है.

कभी भी सोशल मीडिया के वायरल दावों को सच नहीं मान लेना चाहिए.

ऐसे दावों पर भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है.

छूट से जुड़ी जानकारी के लिए आप टोल प्लाजा पर लगी लिस्ट देख सकते हैं.

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