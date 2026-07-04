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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीToll Tax: हाईवे पर लंबी कतार होने पर नहीं कटता टोल? आखिरकार NHAI ने समझा दिया नियम

Toll Tax: हाईवे पर लंबी कतार होने पर नहीं कटता टोल? आखिरकार NHAI ने समझा दिया नियम

Toll Plaza Rule: आपने भी सोशल मीडिया पर एक फर्जी दावे के बारे में सुना है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर इंतजार करने पर बिना टोल दिए जा सकते हैं. जानिए इस दावे की सच्चाई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Jul 2026 02:57 PM (IST)
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  • छूट पाने वालों की सूची टोल प्लाजा पर देखें।

Toll Plaza Rule: अगर आपका अक्सर हाईवे से आना-जाना लगा रहता है तो आप जानते ही होंगे कि टोल प्लाजा पार करने के लिए टोल देना पड़ता है. लेकिन कुछ फर्जी दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि अगर किसी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी हो और 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा हो तो ड्राइवर बिना टोल दिए भी जा सकता है. अब ऐसे फर्जी दावों को कई लोग सच समझ लेते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि क्या सच में बिना टोल दिए जा सकते हैं? इसी दावे को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने साफ किया है.

नियम जानना है जरूरी

NHAI के मुताबिक, नेशनल हाईवेज फी रूल्स 2008 में ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें 10 सेकंड से ज्यादा टोल प्लाजा पर इंतजार करने पर ड्राइवर को टोल नहीं देना पड़ता है. मतलब साफ है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि ज्यादा इंतजार करने पर किसी भी वाहन चालक को फ्री में टोल पार करने की परमिशन दी जाती है. 

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किन्हें मिलती है छूट?

  • टोल चार्ज से छूट सिर्फ उन्हीं चीजों को मिलती है, जिनका जिक्र नियमों में किया गया है.
  • अगर आपको जानना है कि किसे छूट मिलती है तो यह टोल प्लाजा पर लिखा होता है.
  • आप वहां पर छूट के बारे में आसानी से जान सकते हैं.

इन जरूरी बातों का रखें ध्यान 

  • टोल से जुड़े कुछ जरूरी नियमों की जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है.
  • कभी भी सोशल मीडिया के वायरल दावों को सच नहीं मान लेना चाहिए.
  • ऐसे दावों पर भरोसा करना आपको भारी पड़ सकता है.
  • छूट से जुड़ी जानकारी के लिए आप टोल प्लाजा पर लगी लिस्ट देख सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 02:57 PM (IST)
Tags :
Toll Plaza NHAI Utility News Toll Plaza Rule
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