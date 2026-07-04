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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! पोर्टल से हट गईं ये 2 सेवाएं, अब UMANG ऐप का लेना होगा सहारा

EPFO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट! पोर्टल से हट गईं ये 2 सेवाएं, अब UMANG ऐप का लेना होगा सहारा

EPFO Portal Update: एक सप्ताह के अपग्रेड के बाद EPFO का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल फिर से शुरू हो गया है. जानिए क्या बदला और अब कैसे होगा काम.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Jul 2026 01:28 PM (IST)
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EPFO Portal Update: करीब एक सप्ताह तक तकनीकी अपग्रेड और डेटाबेस माइग्रेशन के लिए बंद रहने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल दोबारा शुरू कर दिया गया है. नए पोर्टल में यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए कई बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही दो महत्वपूर्ण सुविधाओं को पोर्टल से हटा भी दिया गया है. इन बदलावों का असर करोड़ों EPF खाताधारकों पर पड़ेगा.

पोर्टल पर नहीं मिलेंगी ये सुविधाएं-

अपडेट के बाद EPFO ने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल से दो प्रमुख सेवाएं हटा दी हैं. अब UAN Activation की सुविधा अब पोर्टल पर नहीं होगी. साथ ही नया UAN Generate करने का ऑप्शन भी पोर्टल से हटा दिया गया है. अब इन दोनों सेवाओं का लाभ केवल UMANG ऐप के जरिए ही लिया जा सकेगा. इसके लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है.

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UMANG से होगा पूरा प्रोसेस

यदि किसी कर्मचारी को अपना UAN एक्टिवेट करना है या नया UAN जनरेट करना है, तो उसे UMANG ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए पहचान सत्यापित करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी. EPFO का कहना है कि इससे सुरक्षा बढ़ेगी और सेवाएं अधिक पारदर्शी होंगी.

पोर्टल पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

हालांकि दो सेवाएं हटा दी गई हैं, लेकिन यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर कई अन्य सुविधाएं पहले की तरह रहेंगी. इनमें UAN खोजने की सुविधा पहले से आसान कर दी गई है. इसके अलावा डेथ क्लेम से जुड़ी सेवाएं और अन्य सदस्य सेवाएं भी पोर्टल पर जारी रहेंगी.

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क्यों हुआ बदलाव?

EPFO ने हाल ही में अपने सिस्टम का बड़ा डेटाबेस अपग्रेड और सॉफ्टवेयर माइग्रेशन पूरा किया है. संगठन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पोर्टल की कार्यक्षमता बढ़ाना, सुरक्षा को मजबूत करना और भविष्य में डिजिटल सेवाओं को अधिक तेज और भरोसेमंद बनाना है. अपग्रेड के बाद फिलहाल कुछ सेवाओं की प्रोसेसिंग चरणबद्ध तरीके से की जा रही है ताकि डेटा की सटीकता बनी रहे.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Jul 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
UMANG App Utility News EPFO
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