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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल खराब हो जाए तो क्या करें? पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं

सोलर पैनल खराब हो जाए तो क्या करें? पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं

अगर सोलर पैनल खराब हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़े, क्योंकि आप केवल उस खराब वाले हिस्से को बदलकर या उसे रिपेयर भी करवा सकते हैं. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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आज की तारीख में बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवा रहे हैं. वहीं आने वाले समय में भी कई लोग सोलर पैनल लगवाने की तरफ रुख करेंगे. ऐसे में अगर आपने सोलर पैनल लगवाया हुआ है तो आपको इस बारे में पता होगा कि पैनल लगवाने में काफी खर्च आता है, लेकिन सोचिए, अगर सोलर पैनल खराब हो जाए तो क्या आपको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा या दूसरा तरीका भी है?

जानने वाली बात ये है कि अगर सिस्टम का केवल एक पैनल खराब हुआ है तो उस सिस्टम को पूरा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर बिना पूरा सिस्टम बदलें सोलर पैनल कैसे ठीक किया जा सकता है?

पूरा सिस्टम नहीं बदलना पड़ेगा

अगर आपने अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है और एक पैनल खराब हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, बल्कि आप सिर्फ उस खराब वाले पैनल को बदलवा सकते हैं या फिर उसकी मरम्मत भी करवा सकते है. क्योंकि अगर एक पैनल खराब होता है तो पूरा सिस्टम ही काम करना नहीं बंद कर देता है.

हां, ये जरूर है कि बिजली जनरेट करने की क्षमता कम हो सकती है. इसलिए पहले आप उस खराब पैनल की जांच करवा सकते हैं कि उसे ठीक करवाना सही रहेगा भी या नहीं. या सीधे उसे बदलना जरूरी है. यानी हर बार पैनल बदलवाने की भी जरूरत नहीं होती है, आप आसानी से पैनल चेक करवा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि पैनल ठीक होगा या नहीं.  

नया पैनल लगवाने से पहले जान लें जरूरी बात

अगर आप खराब पैनल के उस हिस्से को बदलवा रहे हैं तो पुराना पैनल बदलवाते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें. सबसे ज्यादा ध्यान उसके वोल्टेज ध्यान देना चाहिए. जो भी नया पैनल लगवाएं तो वो आपके सोलर सिस्टम के हिसाब से सही होना चाहिए, वरना पैनल की बिजली जनरेट करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है.

यानी कोशिश करें कि नया पैनल भी उसी कंपनी, वॉट और करंट का हो, ताकि पुराने पैनल के साथ लगने के बाद काम सही तरीके से करें. इसलिए जब नया पैनल लगवाएं तो सबसे पहले किसी तकनीशियन से जांच करवा लें,ताकि कोई दिक्कत न हो.  

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 04:38 PM (IST)
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