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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबेटी ने पिता की मौत के 28 साल बाद मांगी नौकरी, हाई कोर्ट ने लगाई एक शर्त

बेटी ने पिता की मौत के 28 साल बाद मांगी नौकरी, हाई कोर्ट ने लगाई एक शर्त

एक मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से सामने आया है, यहां एक महिला ने अपने पिता की मौत के 28 साल के बाद नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने महिला के इस आवेदन को खारिज कर दिया. जानिए पूरा मामला.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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अगर घर में पिता की सरकारी नौकरी है और किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि घर में आर्थिक समस्याएं आ सकती है.  लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पिता की मौत के कई सालों के बाद भी नौकरी मिल सकती है या नहीं?

ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, यहां एक महिला ने अपने पिता की मौत के कई सालों के बाद नौकरी की मांग की, लेकिन इस मामले पर हाई कोर्ट ने महिला की याचिका को खारिज कर दिया. लेकिन कोर्ट ने मामले पर एक शर्त रखी है. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शर्त क्या है? और मामले पर आगे क्या फैसला लिया गया.

क्या शर्त रखी?

कोर्ट ने साफ किया की अगर महिला ये साबित कर देती है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां को सच में पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा था तो फिर महिला दोबारा कोर्ट में सुनवाई के लिए आवेदन कर सकती है. यानी पेंशन नहीं मिलती है ये बात साबित होने के बाद ही इस मामले पर फिर से विचार करने की मांग की जा सकती है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था?

नौकरी के लिए किया आवेदन

बता दें कि ये मामला एक महिला से जुड़ा है. उनके पिता वेस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड में नौकरी करते थे. पिता की मौत के कई साल के बाद महिला ने  वेस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड में नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन कंपनी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. जिसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा.

महिला के वकील ने क्या कहा?

दरअसल, जब कंपनी ने महिला को नौकरी देने से मना कर दिया तो महिला ने कोर्ट का रूख किया. कोर्ट में महिला के वकील ने कहा कि शादीशुदा होने की वजह से किसी बेटी को नौकरी देने के लिए अयोग्य नहीं माना जा सकता है. वकील ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर बेटी शादीशुदा है, तभी भी वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती है. 

पिता की मौत कब हुई?

जानकारी के मुताबिक, महिला के पिता की 1998 में मौत हो गई थी. सुनवाई के दौरान कंपनी का कहना था कि मृतक कर्मचारी की पत्नी को हर महीने पेंशन मिल रही थी. 

कंपनी ने क्या कहा?

मामले पर कंपनी का साफ कहना था कि परिवार कर्मचारी की मौत के इतने सालों तक भी अपना गुजारा कर रहा था तो अचानक कर्मचारी की मौत के इतने समय के बाद नौकरी देने का कोई आधार नहीं बनता है. 

कोर्ट ने देरी पर क्या कहा?

इस मामले पर कोर्ट ने साफ कहा कि जब अभी तक परिवार अपना गुजारा कर रहा था तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिवार को तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है. यही कारण है कि 28 साल के बाद नौकरी मांगने की महिला की याचिका को खारिज कर दिया गया.

शादीशुदा बेटी नौकरी के लिए कर सकती है आवेदन?

कुछ मामलों में शादीशुदा बेटी भी पिता की मौत के बाद उनकी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, कि नौकरी मिलेगी या फिर नहीं ये उस कंपनी के नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है. लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उसे केवल इस आधार पर नौकरी न देने के लिए नहीं कहा जा सकता है. ये बात संबंधित कंपनी और मामले पर भी निर्भर करती है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
Madhya Pradesh High Court Utility News
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