अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाए, तो उसके परिवार को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे ही एक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने मृत कर्मचारी की पत्नी को राहत दी है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह महिला के पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल होने के आवेदन पर विचार करे. कोर्ट ने कहा कि CPF खाता नंबर जारी करने में सरकार की देरी के लिए कर्मचारी की पत्नी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता.

यह मामला एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा है, जिनकी नौकरी शुरू करने के करीब दो महीने बाद सड़क हादसे में मौत हो गई थी. उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी. बाद में उन्होंने सरकार की ओर से दी गई सुविधा के तहत CPF से पुरानी पेंशन योजना में जाने का ऑप्शन चुना था.

क्या है पूरा मामला?

मृत कर्मचारी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में नियुक्त हुए थे. नौकरी जॉइन करने के बाद उन्होंने कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) योजना के तहत आने का ऑप्शन चुना था. लेकिन नौकरी शुरू करने के महज दो महीने बाद ही एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई.

बाद में राज्य सरकार के एक आदेश के तहत कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के आश्रितों को CPF से पुरानी पेंशन योजना में जाने का ऑप्शन दिया गया था. महिला ने तय समय के भीतर आवेदन और जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए. लेकिन उनके पति का CPF खाता नंबर जारी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से आगे की प्रक्रिया पूरी होने में देरी हुई.

सरकार ने क्या दलील दी?

राज्य सरकार का कहना था कि कर्मचारी ने बहुत कम समय तक नौकरी की थी, इसलिए उनके जीवित रहतेCPF खाता नहीं खुल पाया. जब खाता नंबर जारी हुआ, तब तक OPS में जाने की प्रक्रिया की समयसीमा खत्म हो चुकी थी.

हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

दरअसल, जस्टिस कुलदीप माथुर की बेंच ने कहा कि महिला ने तय समय के भीतर पुरानी पेंशन योजना चुनने का ऑप्शन दे दिया था. बाद की प्रक्रिया में देरी उसकी वजह से नहीं हुई, बल्कि CPF खाता नंबर जारी करने में सरकारी अधिकारियों की चूक थी.

कोर्ट ने साफ किया कि सरकारी विभाग की गलती के कारण किसी आवेदक को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता. इसलिए सिर्फ इस आधार पर महिला का आवेदन खारिज नहीं किया जा सकता कि CPF खाता नंबर 31 अक्टूबर 2023 के बाद जारी हुआ था. हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को महिला के OPS में शामिल होने के ऑप्शन पर नियम के मुताबिक आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

आज से यात्रियों के लिए शुरू हुई सरयू-कमला एक्सप्रेस, किराया सिर्फ 365 रुपये