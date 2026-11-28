खुद का घर खरीदने का सपना सभी का होता है. वहीं अगर घर खरीदने का मौका राजधानी दिल्ली में मिल रहा हो तो बात ही अलग है. अगर आप भी दिल्ली में अपना घर खरीदना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. दिल्ली में डीडीए ने घर खरीदने वालों को एक खास मौका दिया है. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक हजार से भी ज्यादा एलआईजी फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला किया है. जानिए इससे जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में.

बता दें कि ये फ्लैट डीडीए आवास निवेश योजना - 2026 के तहत बेचे जाएंगे. सबसे खास बात तो यह है कि 25 प्रतिशत छूट के बाद इनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये रह जाएगी.ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये फ्लैट दिल्ली में कहां पर है?

कहां पर हैं फ्लैट?

दिल्ली में फ्लैट खरीदने वालों के लिए यह जानना जरूरी है कि डीडीए के ये फ्लैट आखिर कहां पर हैं? यह सभी फ्लैट नरेला के सेक्टर जी-2 से जी - 6 में स्थित पॉकेट-वी में हैं.

कीमत कितनी है?

जानकारी के मुताबिक, इसकी अनुमानिक कीमत लगभग 20 लाख रुपये से ज्यादा तय की गई है, लेकिन 25 प्रतिशत की छूट मिलने के बाद कीमत घटकर 15,01,049 रुपये हो जाएगी. फ्लैट की तय कीमत के अलावा कुछ दूसरे चार्ज भी लागू होंगे, जिसकी जानकारी हासिल करना आपके लिए जरूरी है.

कितने फ्लैट हैं?

अहम सवाल यही है कि आखिर फ्लैट कितने हैं तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरेला में 1487 अतिरिक्त एलआईजी फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला किया है. अगर आप इन फ्लैटों को खरीदना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग करवा सकते हैं.

कब शुरू होगी बुकिंग?

डीडीए के मुताबिक, इन फ्लैटों के लिए किसी को बुकिंग करनी है तो इसकी बुकिंग 30 नवंबर से शुरू होगी. समय की बात करें तो दोपहर12 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी. इन एलआईडी फ्लैटों का प्लिंथ एरिया करीब 49.90 वर्ग मीटर है.

फ्लैट खरीदने वाले ध्यान दें

फ्लैट खरीदने से पहले ये जान लें कि वहां पर क्या-क्या सुविधाएं मौजूद हैं. जैसे पानी, बिजली और बाजार आसपास हैं या नहीं . इन सभी चीजों की जानकारी रखना जरूरी है. इसके बाद फ्लैट खरीदना बेहतर हो सकता है.

कहां करें बुकिंग?

इन फ्लैटों की बुकिंग 30 नवंबर को शुरू हो जाएगी. अगर आपको फ्लैट खरीदने हैं तो डीडीए के आधिकारिक आवास पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं. साथ ही फ्लैट से जुड़ी सभी जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं.

फ्लैट के लिए कितना बजट रखें?

अहम बात यह है कि डीडीए के इन फ्लैटों की कीमत 25 प्रतिशत छूट के बाद लगभग 15 लाख रुपये है, लेकिन जिन लोगों को फ्लैट खरीदना है तो उन्हें अपना बजट बनाते समय कुछ एक्स्ट्रा खर्चों का भी ध्यान देना होगा. इसलिए पहले बजट तय करें उसके बाद फ्लैट खरीदने का प्लान करना बेहतर होगा.

सरकारी कर्मचारी की विधवा को मिलेगी पुरानी पेंशन, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला