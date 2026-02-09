क्या है योगी सरकार की 'सीएम युवा योजना', इसके लिए कौन कर सकता है अप्लाई और कितना मिलता है पैसा?

अगर आप नौकरी के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और दूसरों को रोजगार देने का सपना देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना आपके लिए एक बड़ा मौका है. योगी सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस योजना के तहत ब्याज मुक्त और गारंटी फ्री लोन दे रही है. जिससे युवा अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकें. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए योगी सरकार ने इस योजना के तहत 1.50 लाख युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा था. यही वजह है कि इस योजना को युवाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि योगी सरकार की सीएम युवा योजना क्या है और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है और इससे कितना पैसा मिलता है.



क्या है सीएम युवा योजना?



मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की खास योजना है, जिसका मकसद युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करना है. इसके तहत सरकार युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन और जरूरी ट्रेनिंग की सुविधा देती है. योजना के अंतर्गत युवा 5 लाख रुपये तक की परियोजना लागत का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. सीएम युवा योजना में 21 से 40 साल के युवाओं को बिजनेस शुरू करने में मदद करती है. हर साल इस योजना में एक लाख युवाओं को स्वरोजगार और 10 साल में 10 लाख को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा इस योजना के तहत खुद का काम शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त लोन दिया जाता है. वहीं लोन चुकाने की शर्तें भी आसान है और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में सरकार देती है.



कितना मिलता है पैसा?



सीएम युवा योजना दो चरणों में लागू होती है. पहले चरण में 5 लाख रुपये की परियोजना को मंजूरी मिलती है, जिसमें करीब 4.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त और गारंटी फ्री लोन दिया जाता है. इसमें 6 महीने तक लोन चुकाने की छूट मिलती है. वहीं पहले चरण का लोन चुकाने के बाद दूसरे चरण में 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत को मंजूरी मिल सकती है. इसमें पहले चरण के लोन के दोगुनी या 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है और ब्याज में 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है..



कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन?



इस योजना के लिए आवेदन उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी कर सकते हैं, जिनकी उम्र 21 से 40 साल के बीच हो. वहीं आवेदनकर्ता कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है और किसी सरकारी ट्रेनिंग योजना से प्रशिक्षण लिया हो या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, या डिग्री की हो. इसके अलावा योजना में लाभार्थी को कैटेगरी के अनुसार कुछ हिस्सा खुद से लगाना होता है, जिसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 15 प्रतिशत, ओबीसी को 12.5 प्रतिशत एसटी,एससी, दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत और कुछ चिन्हित जिलों में सभी कैटेगरी को 10 प्रतिशत हिस्सा खुद लगाना होता है.



योजना के लिए कैसे कर सकते हैं आवेदन?



सीएम युवा योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है. इसके लिए MSME पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है. आधार और मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आवेदन फॉर्म भरना होता है. फॉर्म में पर्सनल डिटेल, बिजनेस प्रोजेक्ट की जानकारी और बैंक की जानकारी देनी होती है. इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं.

ये भी पढ़ें-गांव में कैसे शुरू कर सकते हैं कोल्हू का बिजनेस, इसमें कितना आता है खर्चा?