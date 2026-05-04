(Source: ECI/ABP News)
अब रामनगर से देहरादून के बीच दौड़ेगी सीधी ट्रेन, उत्तराखंड को सरकार का बड़ा तोहफा, घटेगा समय-बचेगा पैसा
Ramnagar Dehradun Train: उत्तराखंड में रामनगर और देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, जिससे यात्रियों को लंबा सफर और बस-टैक्सी पर निर्भरता से राहत मिलेगी.
Uttarakhand Railway News: उत्तराखंड के यात्रियों के लिए एक खुशखबरी आई है. केंद्र सरकार ने रामनगर और देहरादून के बीच नई सीधी रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गढ़वाल सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी को पत्र भेजकर इस स्वीकृति की आधिकारिक जानकारी दी है.
यह खबर उन हजारों यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है जो रामनगर से देहरादून के बीच सफर के लिए अब तक या तो लंबा रास्ता तय करते थे या बस और टैक्सी पर निर्भर रहते थे.
जनवरी में बलूनी ने उठाई थी मांग
दरअसल इस रेल सेवा की नींव तब पड़ी जब सांसद अनिल बलूनी ने जनवरी में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रामनगर-देहरादून के बीच सीधी ट्रेन चलाने का आग्रह किया था. बलूनी ने तब कहा था कि यह रूट न सिर्फ यात्रियों की जरूरत है, बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास के लिहाज से भी बेहद जरूरी है. करीब चार महीने बाद रेल मंत्री की मंजूरी ने उस मांग को हकीकत में बदल दिया.
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यात्रियों को क्या फायदा होगा?
रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है और देहरादून राज्य की राजधानी. इन दोनों शहरों के बीच सीधी रेल सेवा न होने से यात्रियों को काफी मुश्किल होती थी. अब जब यह ट्रेन चलेगी तो यात्रा का समय घटेगा, सफर का खर्च कम होगा और सबसे बड़ी बात — एक आरामदायक और भरोसेमंद विकल्प मिलेगा. कॉर्बेट घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए भी यह सेवा बड़े काम की साबित होगी.
उत्तराखंड को पहले भी मिली हैं कई रेल सौगातें
सांसद बलूनी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को रेल सुविधाओं में तोहफा दिया हो. इससे पहले काठगोदाम-देहरादून के बीच नैनी दून एक्सप्रेस शुरू की गई, कोटद्वार से नई दिल्ली के लिए रेल सेवा मिली और देहरादून से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलाई गई. यानी पिछले कुछ वर्षों में राज्य के रेल नेटवर्क का विस्तार लगातार हुआ है.
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केंद्र का रुख हमेशा संवेदनशील रहा है- बलूनी
रेल मंत्री का पत्र मिलने के बाद सांसद बलूनी ने आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखंड की जनता की जरूरतों को लेकर हमेशा सकारात्मक और संवेदनशील रही है. उन्होंने कहा कि यह रेल सेवा सिर्फ दो शहरों को नहीं जोड़ेगी, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देगी.
फिलहाल रेल सेवा के संचालन की तारीख और शेड्यूल की घोषणा होना बाकी है, लेकिन स्वीकृति मिलने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही इसकी औपचारिक शुरुआत होगी. रामनगर और आसपास के इलाकों में इस खबर का स्वागत हो रहा है.
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