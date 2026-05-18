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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत; रेड बॉल क्रिकेट में करीब 40 हजार रन

IPL 2026 के बीच इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का निधन, शोक में डूबा क्रिकेट जगत; रेड बॉल क्रिकेट में करीब 40 हजार रन

Mike Smith Dies: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक स्मिथ का सोमवार को निधन हो गया है. स्मिथ ने अपने रेड बॉल करियर में करीब 40 हजार रन बनाए हैं.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 18 May 2026 08:09 PM (IST)
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Mike Smith Dies News: आईपीएल 2026 के बीच इंग्लैंड से बड़ी दुखभरी खबर सामने आई. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक स्मिथ (Mike Smith) का 92वे साल की उम्र में निधन हो गया. इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार (18 मई) को उनके निधन की जानकारी साझा की. बोर्ड ने लिखा, "खेल में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक 'एमजेके' स्मिथ के 92 वर्ष की आयु में निधन से दुखी है."

बता दें कि स्मिथ को उनके नाम से शुरुआती अक्षरों 'एमजेके' के नाम से जाना जाता था. इंग्लैड के लिए माइक स्मिथ ने 50 टेस्ट खेले. इनमें से 25 मैचों में उन्होंने कप्तानी की. उन्होंने टेस्ट डेब्यू जून 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बर्मिंघम में किया था. वहीं करियर का आखिरी टेस्ट जुलाई 1972 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में खेला. 

स्मिथ ने फर्स्ट क्लास में करीब 40,000 रन बनाए. इसके अलावा लिस्ट-ए मैचों में भी उन्होंने अपना योगदान दिया. टॉप ऑर्डर में बैटिंग के लिए मशहूर खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास में 5 विकेट लिए. 

माइक स्मिथ का करियर 

बात करें उनके टेस्ट करियर की, तो 50 मैचों की 78 पारियों में बैटिंग करते हुए माइक ने 31.63 की औसत से 2278 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 11 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 121 रनों का रहा. इसके अलावा गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट भी लिया. 

नजर डालें इंग्लिश खिलाड़ी के फर्स्ट क्लास करियर पर, तो उन्होंने 637 फर्स्ट क्लास मैच खेले. इन मैचों की 1091 पारियों में बैटिंग करते हुए 41.84 की औसत से 39832 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 69 शतक और 241 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 204 रनों का रहा. 

इसके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाज ने 140 लिस्ट-ए मैच भी खेले. इन मैचों की 130 पारियों में बैटिंग करते हुए 27.48 की औसत से 3106 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 15 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 97* रनों का रहा. हालांकि वह इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट नहीं खेल सके. 

 

यह भी पढ़ें: क्या एमएस धोनी ने ले लिया IPL से संन्यास? कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बताया क्यों नहीं खेल रहे

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Published at : 18 May 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
England IPL 2026 Mike Smith Mike Smith Dies
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