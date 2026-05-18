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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआशा कार्यकर्ताओं को 3000, आंगनवाड़ी शिक्षकों को 1000, महिलाओं को फ्री बस सफर... इस राज्य ने किए बड़े ऐलान

आशा कार्यकर्ताओं को 3000, आंगनवाड़ी शिक्षकों को 1000, महिलाओं को फ्री बस सफर... इस राज्य ने किए बड़े ऐलान

Honorarium Hike: केरल की नवगठित सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में आशा कार्यकर्ता, प्राइमरी टीचर्स के साथ ही महिलाओं के लिए नई सौगात दी है. जिससे इन वर्कर्स के बीच खुशी का माहौल है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 May 2026 08:05 PM (IST)
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Honorarium Hike: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद अब हर राज्य की नवगठित सरकार अपने राज्य को नई सौगातें दे रही है. इसी कड़ी में आज यानी 18 मई को केरल में भी वीडी सतीशन की नवगठित सरकार ने राज्य की आशा कार्यकर्ताओं को होनोरेरियम हाइक दी है. जिससे इन कार्यकर्ताओं के बीच खासी खुशी का माहौल है.

केरल सरकार की सौगात
दरअसल आज ही वीडी सतीशन में केरल में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद तुरंत ही कैबिनेट की पहली बैठक हुई. इस बैठक में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्राइमरी टीचर्स को होनोरेरियम हाइक देने का फैसला किया गया है. इस बारे में कांग्रेस के X (ट्विटर) हैंडल के जरिए सरकार ने ट्वीट कर जानकारी दी है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'केरलम की जनता के लिए सौगात'. इसके बाद सरकार ने दो वादे किए उनकी लिस्ट के बारे में बताया.

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क्या मिला कर्मचारियों को?
इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि प्राइमरी टीचर्स, आशा कार्यकर्ताओं और महिलाओं के लिए सरकार ने कितना हाइक दिया और क्या सुविधाएं दी हैं.

  • KSRTC (कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन) बसों में महिलाओं को फ्री में सफर करने दिया जाएगा.
  • आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपए बढ़ाने का फैसला किया गया है.
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्चाओं, प्री-प्राइमरी टीचर, कुकिंग स्टाफ और हेल्पर के वेतन में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है.
  • सीनियर सिटिजन के लिए एक खास मिनिस्ट्री बनाई जाएगी. 

ये सभी फैसले सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए हैं. इस पोस्ट के आखिर में लिखा गया है, 'हम जो कहते हैं, वो कर दिखाते हैं. हम है कांग्रेस'. यहां देखें पोस्ट:

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बता दें कि जैसे सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) होता है. वैसे ही आशा कार्यकर्ताओं, हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का होनोरेरियम भत्ता होता है. ये भत्ता केरल और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया जाता है.

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Published at : 18 May 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Kerala Government VD Satheesan Honorarium Hike
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