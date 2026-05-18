Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वाराणसी में एलपीजी से पीएनजी में बदलाव की गति बढ़ाई जा रही है।

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष और तनाव के बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने सोमवार (18 मई, 2026) को भारत में कच्चे तेल की आपूर्ति और गैस उपलब्धता पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग को शुरू हुए 80 दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है. इसके अलावा, देश में लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) के भंडार भी पूरी तरह भरे हुए हैं.

भारत में ऊर्जा आपूर्ति पर बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सोमवार (18 मई) को आयोजित दिशा कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘पिछले चार सालों में यह (अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच) दूसरा बड़ा युद्ध है. इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच चार सालों से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है, लेकिन भारत दुनिया का इकलौता देश है, जहां कच्चे तेल, पीएनजी और एलपीजी की कोई कमी नहीं है.’

#WATCH | Varanasi, UP | Amid West Asia crisis, Union Minister for Petroleum and Natural Gas, Hardeep Singh Puri, says, "It is going to be 80 days since the war in West Asia started. In the last four years, this is the second major war after Russia and Ukraine. India is a country,… pic.twitter.com/l9bI4W6Idk — ANI (@ANI) May 18, 2026

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर मामले में कई फैसले भी लिए. हमने पिछले चार सालों में देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं की है, उल्टा हमने कीमतों में कटौती भी की है.’

वाराणसी में पीएनजी कनेक्शनों में हो रही बढ़ोत्तरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘इस वक्त वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के प्रभावित होने से हालात ये हैं कि देश की तेल कंपनियों का हर रोज 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, जबकि अंडर रिकवरी तो और भी ज्यादा है.’

वाराणसी को लेकर उन्होंने कहा, ‘हम कोशिश कर रहे हैं कि वाराणसी में जो एलपीजी कनेक्शन्स हैं, उन्हें तेजी से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) में कंवर्ट किया जाए. इसमें अभी तक चार गुणा बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी भी कम है. आंकड़ों के अनुसार, अभी तक हर रोज पीएनजी के 800 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं. इसमें 400 कनेक्शन लेने वाले ऐसे हैं, जो अपना एलपीजी छोड़कर पीएनजी में बदल रहे हैं.’

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