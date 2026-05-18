नमाज पर CM योगी के बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'आपकी धमकियों से...'

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद इस सियासत गरमा गई है. बकरीद से ठीक पहले सीएम योगी के इस बयान पर अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए. एक ही समुदाय को टारगेट करना और उसके खिलाफ नफरत फैलाना सरासर गलत है.

वारिस पठान ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं. शपथ संविधान की लिए हैं लेकिन आए दिन अनाप-शनाप बकवास करते रहते हैं. कभी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की बात करेंगे तो कभी कठमुल्ले वाली बात करेंगे. कितनी अव्यवस्था फैलाएंगे, अभी आपने क्या बयान दिया कि नमाज शिफ्ट में पढ़ें, रास्ते में पढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे. आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं.''

'हिंदू भाई कई बार ट्रेन में, एयरपोर्ट पर भजन कीर्तन करते हैं'

उन्होंने आगे कहा, ''आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं. किसी को रास्ते में, बारिश में, धूप में नमाज पढ़ने का शौक नहीं होता है. एक तो मस्जिद में जगह नहीं होती है, उसके कारण अगर कोई रास्ते में 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ लिया तो आपको तकलीफ हो जाती है. हम तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं. हिंदू भाइयों को हमने कई बार देखा है कि वो ट्रेनों के अंदर, एयरपोर्ट पर भजन कीर्तन, प्रार्थना करते हैं. हमलोग तो कभी आपत्ति नहीं करते हैं.''

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'क्या यही है सबका साथ, सबका विकास और विश्वास?'

AIMIM नेता ने आगे पूछा, ''आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं. क्या आप सभी को मार डालेंगे, गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए. मैं तो चाहूंगा कि पीएम मोदी जी सुनिए और देखिए कि आपके मुख्यमंत्री क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. क्या यही है आपका सबका साथ, सबका विकास और विश्वास? मुसलमान अगर रास्ते पर 5 मिनट जुमे की नमाज पढ़ लिया तो किसके पेट में दर्द होने लगा. कायदे कानून का पालन करते हुए किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए बिना नमाज पढ़ते. किसी को तकलीफ नहीं होती है.

धमकी देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता- वारिस पठान

उन्होंने कहा, ''आप नहीं करते हैं क्या? ये कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो हम तो कभी आपत्ति नहीं उठाते हैं. संविधान समानता की बात करता है. इस देश में जितना अधिकार सीएम योगी का है, उतना ही अधिकार वारिस पठान का भी है. कानून सभी के ऊपर समान रूप से लागू होना चाहिए. मगर एक ही समुदाय को टारगेट करना और उसके खिलाफ नफरत करना सरासर गलत बात है. इस तरह की धमकी देना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है. हम चाहेंगे कि पीएम मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए.''

नमाज को लेकर सीएम योगी ने क्या दिया बयान?

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर कहा कि सड़कों पर किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, '' अगर नमाज पढ़नी है, तो शिफ्ट में पढ़िए या अपने घर के अंदर पढ़िए, लेकिन सड़कें रोकने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है. प्‍यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे.''

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