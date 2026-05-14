बिना पिन 500 का भुगतान, PF निकालना भी हुआ आसान... UPI का नया अवतार, पढ़ें ये खबर

UPI New Update: मई 2026 के ताजा अपडेट के मुताबिक, UPI यानी (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. जिसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) और NPCI ने सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया है.

1. 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) होगा अनिवार्य

इस साल RBI ने डिजिटल पेमेंट के लिए सुरक्षा नियमों को पहले के मुताबिक बेहद ही सख्त कर दिया है. जहां, अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन (UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट) के लिए Additional Factor of Authentication (AFA) करना सबसे ज्यादा जरूरी होगा. जिसका सीधा- सीधा मतलब यह है कि अब पिन के साथ-साथ डिवाइस बाइंडिंग, बायोमेट्रिक्स और गतिशील (Dynamic) OTP जैसे दूसरे सुरक्षा स्तर को भी पूरी तरह से पार करना होगा तब जाकर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकेंगे.

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2. नई ट्रांजैक्शन लिमिट पर दिया गया खास ध्यान

तो वहीं, इसके अलावा NPCI ने विभिन्न श्रेणियों के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को भी अपडेट करने का काम किया है. जहां, सामान्य लेनदेन में 1 लाख रुपये प्रतिदिन की सीमा को तय किया गया है. इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और टैक्स भुगतान के लिए सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. तो वहीं, दूसरी तरफ UPI 123Pay (फीचर फोन के लिए) प्रति ट्रांजैक्शन सीमा को 10 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है.

3. EPFO 3.0: UPI से PF निकासी होगी आसानी

एक बड़ा अपडेट यह है भी देखने को मिल रहा है, अब कर्मचारी अपने PF यानी (प्रोविडेंट फंड) का पैसा सीधे UPI या फिर ATM कार्ड के माध्यम से बिना किसी परेशानी के आसानी से निकाल सकेंगे. हांलाकि, मई 2026 के अंत तक इस सुविधा के पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है. इसके साथ ही आप अपने कुल बैलेंस का 50 से 75 प्रतिशत तक हिस्सा तत्काल आपातकालीन स्थिति में बेहद ही आसानी से निकाल सकेंगे.

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4. UPI के स्मार्ट फीचर्स से काम होगा बेहद ही आसान

इन नए नियमों UPI के स्मार्ट फीचर्स को खास रूप से बदलने की कोशिश की गई है. जहां, UPI Lite में 500 रुपये तक के छोटे पेमेंट्स बिना पिन डाले किए जा सकते हैं. इसके अलावा NFC सक्षम फोन के माध्यम से बिना QR कोड स्कैन किए सिर्फ फोन को मशीन के पास ले जाकर भुगतान करना अब संभव हो सकेगा. और सबसे आखिरी में अब बैंक खाते में बैलेंस नहीं होने पर भी बैंक द्वारा स्वीकृत क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल करके UPI पेमेंट बिना किसी परेशानी के आसानी से किया जा सकेगा.