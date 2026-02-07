हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी

UP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 07 Feb 2026 08:26 AM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग समय-समय पर मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करता है, ताकि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और गलत नामों को हटाया जा सके. इसी बीच उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision, SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. जिन लोगों का नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया था, या जिनके नाम, उम्र, पता या अन्य विवरण में गलती है, उनके लिए अब एक महीना अतिरिक्त समय दिया गया है. 

अब 6 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि अब मतदाता 6 मार्च 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. पहले इसकी अंतिम तिथि 6 फरवरी थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि नए मतदाता फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं. गलत या डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जा सकता है. नाम, उम्र, पता या अन्य जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का यूज किया जा सकता है. 

27 अक्टूबर से शुरू हुई थी SIR प्रक्रिया

सीईओ नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में यह विशेष पुनरीक्षण अभियान 27 अक्टूबर से शुरू हुआ था. इसके तहत 4 नवंबर से 6 जनवरी तक घर-घर जाकर मतदाता गणना की गई. 6 जनवरी को मतदाता सूची का ड्राफ्ट (मसौदा सूची) जारी किया गया. इसके बाद 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां ली गईं, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन आने और राजनीतिक दलों की मांग को देखते हुए, समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया. 

अब 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग के नए कार्यक्रम के अनुसार 6 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे. 27 मार्च तक सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. 

लाखों आवेदन, करोड़ों नोटिस

चुनाव विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार नाम हटाने के लिए 82,684 फॉर्म-7 भरे गए, नाम जोड़ने के लिए लगभग 37.8 लाख फॉर्म-6 जमा हुए, प्रवासी मतदाताओं के लिए फॉर्म 6A के तहत अब तक 1,076 आवेदन आए. इसके अलावा कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जाने हैं.अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं.86.27 लाख नोटिस मतदाताओं तक पहुंच चुके हैं. लगभग 30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है. 

कई नामों में गड़बड़ी और नोटिस जारी

चुनाव विभाग ने बताया कि करीब 14 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम तो ड्राफ्ट सूची में हैं, लेकिन उनका भौतिक मैपिंग नहीं हो पाया. 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मैपिंग तो हो गई, लेकिन विवरण में कुछ गड़बड़ी पाई गई. ऐसे सभी मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं, ताकि सही जानकारी के आधार पर फैसला लिया जा सके. मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), सभी कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे. मतदाता उनसे सीधे मिलकर फॉर्म भरने और जानकारी लेने में मदद ले सकते हैं. वहीं चुनाव आयोग ने माना कि अभी भी कई महिलाएं और 18 से 21 वर्ष के युवा मतदाता मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं. ऐसे सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे आगे आकर समय रहते आवेदन करें. 

यह भी पढ़ें - New Passport Policy 2026: 15 फरवरी तक अपडेट कराना जरूरी, जानें पासपोर्ट की नई पॉलिसी में कौन-से नियम बदले?

Published at : 07 Feb 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
UP SIR Update UP SIR Voter List Draft UP SIR UP SIR Form Submission Last Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

RSS के 100 साल पूरे होने पर खास कार्यक्रम, ये हस्तियों होंगी शामिल | Mumbai | Mohan Bhagwat|Breaking
Pappu Yadav Arrested: पप्पू यादव और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक | Breaking | Bihar Police | Patna
Pappu Yadav: पप्पू यादव की गिरफ्तारी से भड़के समर्थक, किया भारी हंगामा | Breaking | Bihar Police
India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ने ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी की | Donlad Trump | PM Modi
Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
मथुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने बस यात्रियों को रौंदा, 6 लोगों की मौके पर मौत
विश्व
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी, जानें पीयूष गोयल ने क्या-क्या बताया
'किसानों और मछुआरों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर...', भारत-US ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
बॉलीवुड
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई, बोले- 'मैं बस एक ब्रेक...'
'उसे गलत समझा गया', विक्रांत मैसी ने अपनी रिटायरमेंट पोस्ट अनाउंसमेंट की बताई सच्चाई
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
इंडिया
India-Bangladesh Relations: संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
संसद में उठा बांग्लादेश का मुद्दा, JDU ने हिंदुओं को लेकर पूछा तीखा सवाल, सरकार ने क्या दिया जवाब?
रिलेशनशिप
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
Rose Day पर गर्लफ्रेंड को पहली बार कर रहे प्रपोज? गलती से भी न करें ये 7 गलतियां
यूटिलिटी
UP SIR Update: वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की तारीख बढ़ी, अब अंतिम सूची 10 अप्रैल को होगी जारी
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget