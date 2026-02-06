हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीNew Passport Policy 2026: 15 फरवरी तक अपडेट कराना जरूरी, जानें पासपोर्ट की नई पॉलिसी में कौन-से नियम बदले?

New Passport Policy 2026: 15 फरवरी तक अपडेट कराना जरूरी, जानें पासपोर्ट की नई पॉलिसी में कौन-से नियम बदले?

ऐसे में सरकार ने पासपोर्ट प्रक्रिया को और आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए 2026 के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है. ये नए नियम 15 फरवरी 2026 से पूरी तरह लागू होंगे.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 06 Feb 2026 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

पासपोर्ट हर भारतीय नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देता है बल्कि कई सरकारी और गैर-सरकारी कामों में भी पहचान के रूप में यूज होता है. हर साल लाखों लोग पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन करते हैं. लेकिन अक्सर लंबी प्रक्रिया, कागजी काम और पुलिस वेरिफिकेशन के कारण आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था. ऐसे में सरकार ने पासपोर्ट प्रक्रिया को और आसान, तेज और सुरक्षित बनाने के लिए 2026 के लिए नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है.

ये नए नियम 15 फरवरी 2026 से पूरी तरह लागू होंगे. इसका उद्देश्य सिर्फ प्रक्रिया को सरल बनाना नहीं है, बल्कि सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी को रोकना और देशभर के नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवा को और आसान बनाना भी है. आवेदकों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते नए नियमों को समझ लें, ताकि अंतिम समय में आवेदन खारिज होने या देरी होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके. 

पासपोर्ट नियमों में बड़े बदलाव और पूरी प्रक्रिया

नए नियमों के तहत पासपोर्ट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सूची को आसान और डिजिटल किया गया है. अब कागजी कार्रवाई बहुत कम हो जाएगी. आधार कार्ड और अन्य सरकारी पहचान पत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे आवेदकों को कम डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे और पासपोर्ट कार्यालय के चक्करों में भी कमी आएगी, लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गलत या कम डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन खारिज किया जा सकता है. इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय पूरी सावधानी बरतना जरूरी है. 

पुलिस वेरिफिकेशन में बड़ा बदलाव

पासपोर्ट प्रक्रिया में सबसे लंबा समय लेने वाला हिस्सा पुलिस वेरिफिकेशन होता था. नए नियमों के अनुसार अब यह मुख्य रूप से डिजिटल माध्यमों से किया जाएगा. नई तकनीक और कॉर्डिनेट सिस्टम के कारण कई मामलों में पुलिस वेरिफिकेशन कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा. कहीं-कहीं ऐसा भी होगा कि पासपोर्ट पहले जारी किया जाएगा और वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा.इससे आवेदकों को समय की बचत होगी और प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी. 

ऑनलाइन सुविधा और आसान आवेदन

सरकार ने पासपोर्ट पोर्टल को अपडेट किया है. अब आवेदक बिना किसी एजेंट के ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. डिजिटल फॉर्म सबमिशन और रीयल-टाइम नोटिफिकेशन से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति सीधे देख सकते हैं.

नाबालिगों के लिए आसान नियम

बच्चों के पासपोर्ट के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी होती है. नए नियमों में इसे और आसान बनाया गया है. अब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी जैसी चीजें आसानी से स्वीकार की जाएंगी. इससे बच्चों के पासपोर्ट मिलने में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा. सरकार छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में पासपोर्ट केंद्र बढ़ाने की योजना भी बना रही है. इसका मतलब है कि अब ज्यादा लोगों के लिए पासपोर्ट सेवाएं घर के पास उपलब्ध होंगी.

नए नियमों का मकसद

2026 के नए पासपोर्ट नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना, सुरक्षा और वेरिफिकेशन को मजबूत करना, आवेदकों के लिए सुविधा बढ़ाना है. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे 15 फरवरी 2026 से पहले अपनी तैयारी पूरी कर लें, ताकि किसी भी तरह की देरी बचा जा सके. 

Published at : 06 Feb 2026 03:41 PM (IST)
