यूपी के लोगों को कैसे मिलेंगे 16 से 20 हजार रुपये, जान लें कौन कर सकता है अप्लाई?

Benefits For UP Sanitation Workers: दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सफाईकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है. उन्होंने प्रदेश के सफाईकर्मियों के लिए आर्थिक राशि देने का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश में अब हर सफाईकर्मी के बैंक खाते में हर महीने 16000 से 20000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी. सरकार की इस योजना का मकसद सफाईकर्मियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके काम को सम्मान देना है.

सीएम ने यह घोषणा वाराणसी में हुए स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में की. उन्होंने कहा कि सफाईकर्मी समाज को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं.इसलिए सरकार अब उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है. जानें पूरी खबर.

सफाईकर्मियों को मिलेंगे 16000 से 20000 रुपये

सोमवार को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब किसी भी सफाईकर्मी का शोषण नहीं होगा. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी मेहनत का पूरा भुगतान उन्हें समय पर मिले. इसके तहत हर सफाईकर्मी के बैंक खाते में 16 से 20 हजार रुपये की मंथली राशि भेजी जाएगी. यह रकम सीधे बैंक खाते में जाएगी ताकि बीच में कोई बिचौलिया शामिल न हो सके.

सीएम ने सफाईकर्मियों के काम की तारीफ करते हुए कहा कि वह समाज को स्वच्छ रखते हैं. इसलिए उन्हें सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलनी चाहिए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई सफाईकर्मियों को सम्मानित किया और उन्हें स्वच्छता किट भी दी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस घोषणा पर खुशी जताई और कहा कि इससे उनका जीवन स्तर काफी बेहतर होगा.

आयुष्मान कार्ड भी दिया जाएगा

योगी सरकार ने राज्य के सफाईकर्मियों को सीधे आर्थिक राशि देने की घोषणा के अलावा उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. राज्य के हर सफाईकर्मी को अब आयुष्मान कार्ड मिलेगा जिससे उन्हें और उनके परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा. सीएम ने कहा कि जो लोग समाज को स्वस्थ रखते हैं.

उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकार की प्राथमिकता है. इसके अलावा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जयंती को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है. ताकि लोग उनके योगदान को याद कर सकें. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस दीपावली पर पूरे प्रदेश में सफाईकर्मियों को मिठाईंयां बांटी जाएंगी.

