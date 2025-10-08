रेलवे के नियमों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, अब सफर की तारीख बदलने का मिलेगा ऑप्शन

Railway Journey Date Change Option: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है. इस बदलाव के बाद कंफर्म टिकट की यात्रा तारीख बदलना आसान हो जाएगा और इसके लिए टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा. मतलब अगर आपकी योजना अचानक बदल जाए और आप तय तारीख पर यात्रा न कर पाएं.

तो अब उसी टिकट से आगे की तारीख में सफर किया जा सकेगा. पहले यात्रियों को टिकट कैंसिल कर के नई तारीख के लिए फिर से बुकिंग करनी पड़ती थी. जिसमें कैंसिलेशन चार्ज कटता था और कंफर्म सीट मिलने की गारंटी नहीं होती थी. अब रेलवे के इस नए बदलाव से यह परेशानी खत्म होगी. जिससे लाखों-करोड़ों यात्रियों को राहत मिलेगी.

ऑनलाइन डेट बदलने की सुविधा

एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबकि यात्रियों को ऑनलाइन कंफर्म टिकट की तारीख बदलने की सुविधा मिलेगी. अब किसी कारण से जर्नी डेट बदलनी हो. तो आप टिकट को ऑनलाइन रि-शेड्यूल कर सकते हैं. लेकिन आपको बता दें कंफर्म के बदले कंफर्म टिकट मिलने की गारंटी नहीं है. यह उपलब्धता पर निर्भर करेगा. इसके साथ ही अगर नया टिकट महंगा होता है. तो आपको एक्सट्रा अमाउंट चुकाना होगा. यह सुविधा उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो अचानक सफर का प्लान चेंज कर देते हैं. जिससे टिकट कैंसल कराने में समय और पैसा गंवाने पड़ते है.

यह भी पढ़ें: कल से बदल जाएगा UPI पेमेंट का तरीका, बिना PIN के ऐसे कर पाएंगे ट्रांजैक्शन

इस महीने से मिल सकती है सुविधा

अब देश की आम जनता को जल्द ही जर्नी डेट चेंज करने की नई सुविधा मिल सकती है. इसमें कंफर्म ई‑टिकट की जर्नी डेट सीधे ऑनलाइन बदली जा सकेगी. जनवरी 2026 से यह सुविधा आम लोगों के लिए चालू हो सकती है. लेकिन इसमें अगर ट्रेन में अल्टरनेट दिन की टिकट खाली होगी तभी आप टिकट चेंज कर पाएंगे नहीं तो आपको टिकट कैंसिल ही करना होगा.

यह भी पढ़े: टाइम से पेमेंट न करने पर कब घट जाता है सिबिल स्कोर? जान लें क्रेडिट कार्ड का हिसाब-किताब

अभी देना पड़ता है इतना चार्ज

फिलहाल लोगों के पास टिकट में जर्नी डेट चेंज करवाने का ऑप्शन नहीं होता. सभी लोगों को अपनी टिकट कैंसिल करवानी पड़ती है. जिसके लिए उन्हें कैंसिलेशन चार्ज भी चुकाना होता है. फिलहाल एसी फर्स्ट क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास का टिकट कैंसल करने पर 240 रुपये + जीएसटी, एसी 2 टियर पर 200 रुपये + जीएसटी, एसी 3 टियर,एसी चेयर कार, एसी 3 इकॉनमी पर 180 रुपये + जीएसटी देना पड़ता है. तो वहीं स्लीपर क्लास पर 120 रुपये और सेकंड क्लास पर 60 रुपये चार्ज देना होता है.

यह भी पढ़ें: त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात