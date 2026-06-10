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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीODOP Scheme: रोजगार की नई गारंटी! यूपी सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग और 200 रोजाना स्टाइपेंड, ऐसे उठाएं फायदा

ODOP Scheme: रोजगार की नई गारंटी! यूपी सरकार दे रही है मुफ्त ट्रेनिंग और 200 रोजाना स्टाइपेंड, ऐसे उठाएं फायदा

UP Government Scheme: उत्तर प्रदेश की ODOP योजना का उद्देश्य हर जिले के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है, जिसमें कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण, टूलकिट और नई तकनीक देकर उनके हुनर को मजबूत किया जाता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 10 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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One District One Product UP: अगर आपके पास कोई हुनर है या आप अपने काम को एक नई पहचान देना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना आपके लिए काफी मददगार हो सकती है. इस योजना का मकसद है कि हर जिले के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बनाया जाए और कारीगरों को नई तकनीक से जोड़ा जाए.

इसके तहत लोगों को मुफ्त प्रशिक्षण और जरूरी उपकरण (टूलकिट) भी दिए जाते हैं, ताकि वे अपने काम को और मजबूत बना सकें. इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट msme.up.gov.in पर मिल सकती है.

ODOP योजना क्या है?

ODOP यानी One District One Product योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है. इसमें कारीगरों और उद्यमियों को प्रशिक्षण, नई तकनीक और बेहतर उत्पादन प्रक्रिया के जरिए बाजार से जोड़ने में मदद मिलती है.

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क्या है योजना का उद्देश्य?

जानकारी के मुताबिक, इस योजना का खास मकसद स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंचाना है. इसके जरिए कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है और छोटे उद्योगों को मजबूत किया जाता है.

कारीगरों के लिए क्या फायदा है?

  • योजना के तहत चयनित लोगों को 10 दिनों का फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है. 
  • यह प्रशिक्षण गैर-आवासीय होता है.
  • प्रशिक्षण के दौरान हर दिन 200 रुपये का भत्ता भी दिया जाता है.
  • प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आधुनिक टूलकिट दी जाती है.
  • बेहतर उत्पादन और तकनीक सुधार की नई जानकारी भी दी जाती है.

इस तरह यह योजना छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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Published at : 10 Jun 2026 04:50 PM (IST)
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