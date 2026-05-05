Lucknow Plot: लखनऊ में घर खरीदने का मौका, LDA ने शुरू किए प्लॉट रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आधुनिक सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था होगी।

Lucknow Development Authority: अगर आप नवाबों का शहर यानी लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने अनंत नगर योजना के तहत एक बार फिर प्लॉटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो शहर में बेहतर लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ घर बनाना चाहते हैं.

खास बात तो यह है इस प्रोजेक्ट में सिर्फ प्लॉट ही नहीं, बल्कि सड़क, बिजली, पानी, हरियाली और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी. ऐसे में अगर आप लखनऊ में घर या इन्वेस्टमेंट योजना बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

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कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

एलडीए के मुताबिक, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और 27 मई 2026 तक अप्लाई किए जा सकेंगे.

जानें जरूरी बातें

अप्लाई प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.

कहीं जाने की जरूरत नहीं.

ध्यान रहें प्लॉट का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा.

प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है.

अनंत नगर योजना की खासियत क्या है?

अनंत नगर योजना लखनऊ के मोहन रोड क्षेत्र में विकसित की जा रही है. यह योजना लगभग 785 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है. इस योजना में फ्यूचर में करीब 1.5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी. इस योजना से फ्यूचर में करीब 1.5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी.

कितने प्लॉट मिलेंगे?

इस बार कुल 498 प्लॉटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें शामिल हैं .

288 वर्गमीटर के 155 प्लॉट

200 वर्गमीटर के 178 प्लॉट

162 वर्गमीटर के 165 प्लॉट

ज्यादातर प्लॉट आलोक खंड में है, जबकि कुछ प्लॉट आदर्श और आकाश खंड में भी है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अगर आप अप्लाई करना चाहते है तो LDA की आधिकारिक वेबसाइट registration.ldalucknow.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इसके लिए आपको वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा.

रजिस्ट्रेशन बुक खरीदें.

इसके बाद अपने पसंद के प्लॉट का चयन करें.

साथ ही प्लॉट की कीमत का 5 प्रतिशत जमा करें.

इतना करने पर ही आपका आवेदन पूरा माना जाएगा.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

अनंत नगर योजना में आधुनिक सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है. यहां मिलेंगी जैसे...

चौड़ी और बेहतर सड़कें

भूमिगत बिजली लाइन

साफ पानी की व्यवस्था

लगभग 130 एकड़ में पार्क और हरियाली

ईवी चार्जिंग स्टेशन

सामुदायिक केंद्र

बेहतर कचरा प्रंबधन व्यवस्था.

क्यों खास है यह मौका?

एलडीए की यह योजना उन लोगों के लिए अच्छा अवसर है जो लखनऊ में प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं. इस योजना में पहले भी कई लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है.