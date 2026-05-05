हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLucknow Plot: लखनऊ में घर खरीदने का मौका, LDA ने शुरू किए प्लॉट रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई

Lucknow Plot: लखनऊ में घर खरीदने का मौका, LDA ने शुरू किए प्लॉट रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई

UP News: लखनऊ में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए LDA ने अनंत नगर योजना के तहत प्लॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं, जहां 27 मई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 May 2026 07:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आधुनिक सुविधाओं के साथ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था होगी।

Lucknow Development Authority: अगर आप नवाबों का शहर यानी लखनऊ में अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने अनंत नगर योजना के तहत एक बार फिर प्लॉटों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं. यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है जो शहर में बेहतर लोकेशन पर आधुनिक सुविधाओं के साथ घर बनाना चाहते हैं.

खास बात तो यह है इस प्रोजेक्ट में सिर्फ प्लॉट ही नहीं, बल्कि सड़क, बिजली, पानी, हरियाली और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी. ऐसे में अगर आप लखनऊ में घर या इन्वेस्टमेंट योजना बना रहे हैं तो यह मौका आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

यह भी पढ़ें - करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत

कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

एलडीए के मुताबिक, इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुके हैं और 27 मई 2026 तक अप्लाई किए जा सकेंगे.

जानें जरूरी बातें

  • अप्लाई प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है.
  • कहीं जाने की जरूरत नहीं.
  • ध्यान रहें प्लॉट का चयन लॉटरी सिस्टम से होगा.
  • प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है.

अनंत नगर योजना की खासियत क्या है?

अनंत नगर योजना लखनऊ के मोहन रोड क्षेत्र में विकसित की जा रही है. यह योजना लगभग 785 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है. इस योजना में फ्यूचर में करीब 1.5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी. इस योजना से फ्यूचर में करीब 1.5 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी.

कितने प्लॉट मिलेंगे?

  • इस बार कुल 498 प्लॉटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इनमें शामिल हैं .
  • 288 वर्गमीटर के 155 प्लॉट
  • 200 वर्गमीटर के 178 प्लॉट
  • 162 वर्गमीटर के 165 प्लॉट

ज्यादातर प्लॉट आलोक खंड में है, जबकि कुछ प्लॉट आदर्श और आकाश खंड में भी है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

अगर आप अप्लाई करना चाहते है तो LDA की आधिकारिक वेबसाइट  registration.ldalucknow.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

  • इसके लिए आपको वेबसाइट पर लॉगइन करना होगा.
  • रजिस्ट्रेशन बुक खरीदें.
  • इसके बाद अपने पसंद के प्लॉट का चयन करें.
  • साथ ही प्लॉट की कीमत का 5 प्रतिशत जमा करें.
  • इतना करने पर ही आपका आवेदन पूरा माना जाएगा.

क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

अनंत नगर योजना में आधुनिक सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है. यहां मिलेंगी जैसे...

  • चौड़ी और बेहतर सड़कें
  • भूमिगत बिजली लाइन
  • साफ पानी की व्यवस्था
  • लगभग 130 एकड़ में पार्क और हरियाली
  • ईवी चार्जिंग स्टेशन
  • सामुदायिक केंद्र
  • बेहतर कचरा प्रंबधन व्यवस्था.

क्यों खास है यह मौका?

एलडीए की यह योजना उन लोगों के लिए अच्छा अवसर है जो लखनऊ में प्लॉट लेकर अपना घर बनाना चाहते हैं. इस योजना में पहले भी कई लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन आने की उम्मीद है.

और पढ़ें
Published at : 05 May 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Lucknow Development Authority Utility News Registration For Plots
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Lucknow Plot: लखनऊ में घर खरीदने का मौका, LDA ने शुरू किए प्लॉट रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई
Lucknow Plot: लखनऊ में घर खरीदने का मौका, LDA ने शुरू किए प्लॉट रजिस्ट्रेशन, यहां करें अप्लाई
यूटिलिटी
Red Fort Delhi: बदल गया लाल किले जाने का नियम, अब लोगों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री
बदल गया लाल किले जाने का नियम, अब लोगों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
यूटिलिटी
Bank Loan: क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे
क्या बिना इनकम के भी मिल सकता है बैंक से लोन? बस करना होगा ये काम, झटपट आ जाएंगे अकाउंट में पैसे
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
आईपीएल 2026
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो...
'बस आ जाओ, मैं प्राइवेट जेट भेज दूंगा...', IPL टीम के मालिक ने खिलाड़ी को दिया ऑफर; पापा से पूछा तो
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
यूटिलिटी
Property Tax News: व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, अब प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही मिलेगा ट्रेड लाइसेंस, पेचीदा प्रक्रिया खत्म
जनरल नॉलेज
Oldest MLA Bengal: इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
इस पार्टी के टिकट पर जीता बंगाल का सबसे बुजुर्ग विधायक, जान लें उनकी उम्र
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget