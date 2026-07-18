INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे

PF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे

EPF Pension: EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा जरूरी है. आइए जानते हैं इसके बाद मिलने वाले प्रमुख फायदे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Jul 2026 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

Employee Pension Scheme: अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ (PF) कटता है, तो आपके लिए कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के नियमों को जानना बेहद जरूरी है. EPFO के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन का फायदा आपको तभी मिलता है, जब आप उनकी कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं. इनमें सबसे अहम नियम कम से कम 10 साल तक की पेंशन योग्य सेवा का है. 

हाल ही में नई कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 2026) लागू होने के बाद भी पेंशन की गणना का तरीका और 10 साल की न्यूनतम सेवा का नियम पहले की तरह ही  बरकरार है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद आपको क्या फायदे मिलते हैं. 

कैसे तय होती है मंथली पेंशन?

EPFO मंथली पेंशन की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर करता है. 

मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा÷70

यहां पेंशन योग्य वेतन का मतलब आपके आखिरी 60 महीनों के औसत मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) से हप्ता है. हालांकि पेंशन की सही रकम आपके सेवा अवधि और पात्र वेतन पर निर्भर करता है. 

सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा

सैलरी के हिसाब से कितनी मिल सकती है पेंशन?

अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी 10,000 रुपये है, तो 10 साल की सेवा के बाद यह करीब 1,428 रुपये, 20 साल की नौकरी पर करीब 2,857 रुपये और 35 साल पर करीब 5,000 रुपये मंथली पेंशन बन सकती है. 

वहीं अगर आपकी पेंशन योग्य सैलरी 20,000 रुपये माना जाए और तय नियमों के मुताबिक कैलकुलेशन उसी आधार पर हो, तो 10 साल की नौकरी पर 2,857 रुपये, 20 साल पर करीब 5,714 रुपये और 35 साल की नौकरी पर करीब 10,000 रुपये मंथली पेंशन मिल सकती है. 

10 साल की नौकरी क्यों है जरूरी?

EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आप हर महीने रेगुलर पेंशन पाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करनी होगी है. हालांकि, अगर आपकी उम्र 58 साल पूरी हो जाती है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो सकता है. वहीं, कुछ शर्तों के साथ 50 साल की उम्र के बाद भी कम रकम पर अर्ली पेंशन लेने का ऑप्शन भी मिल सकता है.

अगर आपकी नौकरी 10 साल से पहले खत्म हो जाती है, तो आपको मंथली पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा. ऐसे में आप या तो स्कीम सर्टिफिकेट लेकर अगली नौकरी में अपनी सेवा जोड़ सकता है या फिर तय नियमों के मुताबिक EPS की रकम निकाल सकते हैं.

नौकरी बदलते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • नौकरी बदलने पर अपना EPF और EPS अकाउंट UAN के जरिए ट्रांसफर जरूर कराएं.
  • बीच में EPS की राशि निकालने से आपकी पेंशन योग्य सेवा प्रभावित हो सकती है.
  • लगातार 10 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करने पर ही नियमित पेंशन का लाभ मिलता है.
  • फिलहाल EPS के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह तय है.

LPG News: 6 महीने में बनेंगे 10 किलो वाले 1.4 लाख गैस सिलेंडर, इनमें क्या है खास, आपको कैसे मिलेगी राहत?

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 08:46 PM (IST)
Tags :
Employee Pension Scheme Utility News EPFO EPS 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे
PF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे
यूटिलिटी
LPG News: 6 महीने में बनेंगे 10 किलो वाले 1.4 लाख गैस सिलेंडर, इनमें क्या है खास, आपको कैसे मिलेगी राहत?
6 महीने में बनेंगे 10 किलो वाले 1.4 लाख गैस सिलेंडर, इनमें क्या है खास, आपको कैसे मिलेगी राहत?
यूटिलिटी
सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा
सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा
यूटिलिटी
रेलवे पेंशनभोगियों की हुई बल्ले-बल्ले, अब रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा
रेलवे पेंशनभोगियों की हुई बल्ले-बल्ले, अब रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
छत्तीसगढ़
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget