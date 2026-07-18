INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सामान? इन 6 घरेलू चीजों की एक्सपायरी डेट जानकर रह जाएंगे हैरान

घर में सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सामान? इन 6 घरेलू चीजों की एक्सपायरी डेट जानकर रह जाएंगे हैरान

Home Utility Tips: क्या आप जानते हैं कि घरों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिन्हें अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Jul 2026 10:05 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मसाले, तेल, सनस्क्रीन और टूथब्रश भी नियमित बदलें।

Home Utility Tips: हर घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई ऐसी चीजें होती है जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं. कुछ लोग तो एक बार सामान खरीद लेते हैं फिर उसे सालों तक इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाली कई छोटी चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को ही पता है. अगर आप समय रहते उसका उपयोग करना बंद नहीं करते तो आपकी सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. 

1. प्लास्टिक की बोतल

अगर आपके घर में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल होता है तो उसको सीमित समय के लिए ही उपयोग करें. अगर 1 साल से ऊपर बोतल का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें खरोंड पड़ जाती है, जिनमें बैक्टिरिया पनप सकते हैं. इसलिए लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

कन्फर्म टिकट नहीं मिला? चार्ट बनने के बाद भी खाली सीट कर सकते हैं बुक, जानें रेलवे का नियम

2. तकिए

सोने के लिए तकिए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार खरीदने के बाद इसका इस्तेमाल हमेशा करना सही नहीं है. तकिए को लगभग 1 से 2 साल तक ही उपयोग करना चाहिए. क्योंकि जैसे-जैसे तकिया पुराना होता है, वैसे ही उसके अंदर धुल-मिट्टी जमा हो जाती है. इसकी वजह से आपका एलर्जी हो सकती है.

3. मसाले

खाना बनाने के लिए मसालों की जरूर पड़ती है, लेकिन समय के साथ मसालों के रंग और स्वाद कम होने लगते हैं.  6 से 1 साल के अंदर मसालों की गुणवत्ता पहले के मुकाबले कम हो जाती है.

4. कुकिंग ऑयल

अक्सर लोगों को लगता है कि खाना बनाने वाले तेल खराब नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. खुला हुआ तेल भी कुछ ही समय तक बेहतर रहता है. 1 साल के अंदर में इसकी गुणवत्ता बदलने लगती है.

5. सनस्क्रीन

धूप से त्वचा को बचाने के लिए लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप इसकी बोतल को एक बार खोल देते हैं तो इसका इस्तेमाल 1 से 2 साल तक ही असरदार रहता है. इसके बाद इसका उपयोग करना फायदेमंद साबित नहीं होता है.

गिग वर्कर्स हों या सेल्फ-एम्प्लॉयड, अब सबको मिलेगा PF का लाभ, बदलेगी तकदीर

6. टूथब्रश

हर रोज सुबह के समय दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे 3 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है. लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना सही नहीं होता है.इसके ब्रिसल्स घिस जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 10:05 PM (IST)
Tags :
Expiry Date Home Tips Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर में सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सामान? इन 6 घरेलू चीजों की एक्सपायरी डेट जानकर रह जाएंगे हैरान
घर में सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं ये सामान? इन 6 घरेलू चीजों की एक्सपायरी डेट जानकर रह जाएंगे हैरान
यूटिलिटी
PF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे
PF News: 10 साल की नौकरी के बाद एक्टिव होता है ये सरकारी नियम, मिलते हैं ये फायदे
यूटिलिटी
LPG News: 6 महीने में बनेंगे 10 किलो वाले 1.4 लाख गैस सिलेंडर, इनमें क्या है खास, आपको कैसे मिलेगी राहत?
6 महीने में बनेंगे 10 किलो वाले 1.4 लाख गैस सिलेंडर, इनमें क्या है खास, आपको कैसे मिलेगी राहत?
यूटिलिटी
सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा
सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, बागी सांसदों का शिंदे गुट में विलय, लोकसभा स्पीकर की मंजूरी
उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, बागी सांसदों का शिंदे गुट में विलय, लोकसभा स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर गरजा बुलडोजर तो आई बीजेपी की प्रतिक्रिया, बोले - 'खुद को राजकुमार...'
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर गरजा बुलडोजर तो आई बीजेपी की प्रतिक्रिया, बोले - 'खुद को राजकुमार...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
इंडिया
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 19-20 जुलाई को 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी
उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी, 19-20 जुलाई को 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget