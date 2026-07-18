Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मसाले, तेल, सनस्क्रीन और टूथब्रश भी नियमित बदलें।

Home Utility Tips: हर घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई ऐसी चीजें होती है जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं. कुछ लोग तो एक बार सामान खरीद लेते हैं फिर उसे सालों तक इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में इस्तेमाल होने वाली कई छोटी चीजों की भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बारे में काफी कम लोगों को ही पता है. अगर आप समय रहते उसका उपयोग करना बंद नहीं करते तो आपकी सेहत और सुरक्षा दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं.

1. प्लास्टिक की बोतल

अगर आपके घर में प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल होता है तो उसको सीमित समय के लिए ही उपयोग करें. अगर 1 साल से ऊपर बोतल का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें खरोंड पड़ जाती है, जिनमें बैक्टिरिया पनप सकते हैं. इसलिए लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

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2. तकिए

सोने के लिए तकिए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक बार खरीदने के बाद इसका इस्तेमाल हमेशा करना सही नहीं है. तकिए को लगभग 1 से 2 साल तक ही उपयोग करना चाहिए. क्योंकि जैसे-जैसे तकिया पुराना होता है, वैसे ही उसके अंदर धुल-मिट्टी जमा हो जाती है. इसकी वजह से आपका एलर्जी हो सकती है.

3. मसाले

खाना बनाने के लिए मसालों की जरूर पड़ती है, लेकिन समय के साथ मसालों के रंग और स्वाद कम होने लगते हैं. 6 से 1 साल के अंदर मसालों की गुणवत्ता पहले के मुकाबले कम हो जाती है.

4. कुकिंग ऑयल

अक्सर लोगों को लगता है कि खाना बनाने वाले तेल खराब नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. खुला हुआ तेल भी कुछ ही समय तक बेहतर रहता है. 1 साल के अंदर में इसकी गुणवत्ता बदलने लगती है.

5. सनस्क्रीन

धूप से त्वचा को बचाने के लिए लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं. अगर आप इसकी बोतल को एक बार खोल देते हैं तो इसका इस्तेमाल 1 से 2 साल तक ही असरदार रहता है. इसके बाद इसका उपयोग करना फायदेमंद साबित नहीं होता है.

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6. टूथब्रश

हर रोज सुबह के समय दांतों की सफाई के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे 3 महीने में बदलने की सलाह दी जाती है. लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना सही नहीं होता है.इसके ब्रिसल्स घिस जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं.