सिर्फ 100 रुपये रोज की बचत से बनेंगे लखपति, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में मिलेगा बड़ा फायदा

Gram Suraksha Yojana: अगर आप अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा रोजाना बचाकर भविष्य के लिए एक ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां आपके पैसे सुरक्षित हो, तो पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी योजना आपके काम आ सकती है. अक्सर लोग शेयर बाजार जैसे विकल्पों में निवेश करने से हिचकिचाते हैं, ऐसे में सरकारी योजनाएं उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता बन सकती हैं.

पोस्ट ऑफिस की ग्राम सुरक्षा योजना (Gram Suraksha Yojana) ऐसी ही एक योजना है, जिसमें आपको सिर्फ बचत का फायदा ही नहीं मिलता, बल्कि जीवन बीमा सुरक्षा और बोनस का लाभ भी मिलता है. ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के तहत चलने वाली इस योजना में लंबे समय तक छोटी-छोटी रकम जमा करके आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.

क्या है ग्राम सुरक्षा योजना के फायदे?

सरकारी योजना होने के कारण सुरक्षित ऑप्शन माना जाता है.

बीमा सुरक्षा के साथ बचत का फायदा मिलता है.

परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है.

लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करने का मौका मिलता है.

प्रीमियम जमा करने के लिए मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना ऑप्शन मौजूद होता है.

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रोजाना 100 रुपये बचाकर कैसे तैयार होगा बड़ा फंड?

अगर आप हर दिन 100 रुपये बचाते हैं, तो महीने में करीब 3,000 रुपये और साल में करीब 36,500 रुपये जमा कर सकते हैं. यानी अगर आप 19 साल की उम्र में इस योजना से जुडते हैं और 60 साल की उम्र तक प्रीमियम जमा करते हैं. ऐसे में करीब 41 सालों तक निवेश करने पर आपकी कुल जमा राशि करीब 14.96 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

हालांकि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम सिर्फ आपके जमा किए गए पैसों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि चुनी गई बीमा राशि और सरकार द्वारा घोषित बोनस भी इसमें अहम भूमिका निभाती है.

कैसे बन सकता है 30 लाख से ज्यादा का फंड?

वहीं, अगर आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं और उस पर आपको 60 रुपये प्रति 1,000 रुपये सम एश्योर्ड के हिसाब से सालाना बोनस मिलता है, तो अनुमानित कैलकुलेशन इस तरह हो सकता है.

बीमा राशि: 10 लाख रुपये

10 लाख रुपये सालाना बोनस: करीब 60,000 रुपये

करीब 60,000 रुपये 41 साल का बोनस: करीब 24.60 लाख रुपये

करीब 24.60 लाख रुपये कुल मैच्योरिटी राशि: लगभग 34.60 लाख रुपये

यानी लंबे समय में यह रकम करीब 35 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. लेकिन यह अंतिम राशि आपकी उम्र, प्रीमियम, चुनी गई बीमा राशि और सरकार द्वारा घोषित बोनस दर पर निर्भर करती है. ऐसे में जरूरी है कि निवेश करते समय आप पोस्ट ऑफिस से इस बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लें.

कैसे करें आवेदन?

अगर आप भी इस योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आपको आमतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता प्रमाण, उम्र प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

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