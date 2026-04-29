CSK Match: हर साल बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस IPL का इंतजार करते हैं. इन दिनों भी IPL की लहर दौड़ी हुई है, हर शख्स अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए मैच देखने स्टेडियम जा रहा है. इसी बीच फैंस की पसंदीदा टीम CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक खुशखबरी है. CSK फैंस को चेन्नई मेट्रो की तरफ से एक खास तोहफा दिया गया है.

चेन्नई मेट्रो को तोहफा

दरअसल CSK फैंस को चेन्नई मेट्रो ने एक खास तोहफा दिया है. CSK के मैच के दिन अब फैंस के लिए मेट्रो की राइड फ्री रहेगी. इसके लिए आपके पास मैच का पास होना चाहिए, जिसे दिखाकर आप चेन्नई मेट्रो में फ्री में सफर कर सकते हैं. ऐसा केवल CSK का मैच देखने वालों के लिए है. इस खबर को सुनकर सभी फैंस बेहद खुश हैं.

ये भी पढ़ें: वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात

कब है अगला मैच?

चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच शनिवार, 2 मई को होने वाला है. इस दिन CSK, मुंबई इंडियंस के साथ भिड़ेगी. ये मैच चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में खेला जाएगा. जिसको लेकर फैंस के बीच खासा एक्साइटमेंट है. कई फैंस ने इसके लिए टिकिट की बुकिंग कर रखी है. तो यदि आप भी CSK का आगामी मैच देखने स्टेडियम जाने वाले हैं तो मेट्रो के किराये की फिक्र बिलकुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री ही रहने वाला है.

सिर्फ एक मैच के लिए ही नहीं है ऑफर

बता दें कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का मैच गुजरात टाइटन्स के साथ था. ये मैच भी चेन्नई के ही एक स्टेडियम में 26 अप्रैल को हुआ था. इस दिन भी CSK फैंस के लिए मेट्रो की राइड पूरी तरह से फ्री थी. तो वहीं आने वाले अब हर मैच जो चेन्नई में होने वाला है, इसके लिए मेट्रो की राउंड ट्रिप फ्री रहेगी. अगर आपके पास एक टिकिट है तो आपके लिए 1 राउंड ट्रिप फ्री रहेगी.

ये भी पढ़ें: करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत