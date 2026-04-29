हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ

Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ

IPL 2026: इन दिनों IPL का क्रेज क्रिकेट फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. हर कोई अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम पहुंच रहा है. इसी बीच CSK फैंस के लिए मैट्रो ने बड़ा तोहफा दिया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 29 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

CSK Match: हर साल बड़ी संख्या में क्रिकेट फैंस IPL का इंतजार करते हैं. इन दिनों भी IPL की लहर दौड़ी हुई है, हर शख्स अपनी पसंदीदा टीम को सपोर्ट करने के लिए मैच देखने स्टेडियम जा रहा है. इसी बीच फैंस की पसंदीदा टीम CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक खुशखबरी है. CSK फैंस को चेन्नई मेट्रो की तरफ से एक खास तोहफा दिया गया है.

चेन्नई मेट्रो को तोहफा
दरअसल CSK फैंस को चेन्नई मेट्रो ने एक खास तोहफा दिया है. CSK के मैच के दिन अब फैंस के लिए मेट्रो की राइड फ्री रहेगी. इसके लिए आपके पास मैच का पास होना चाहिए, जिसे दिखाकर आप चेन्नई मेट्रो में फ्री में सफर कर सकते हैं. ऐसा केवल CSK का मैच देखने वालों के लिए है. इस खबर को सुनकर सभी फैंस बेहद खुश हैं.

ये भी पढ़ें: वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात

कब है अगला मैच?
चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मैच शनिवार, 2 मई को होने वाला है. इस दिन CSK, मुंबई इंडियंस के साथ भिड़ेगी. ये मैच चेन्नई के MA Chidambaram Stadium में खेला जाएगा. जिसको लेकर फैंस के बीच खासा एक्साइटमेंट है. कई फैंस ने इसके लिए टिकिट की बुकिंग कर रखी है. तो यदि आप भी CSK का आगामी मैच देखने स्टेडियम जाने वाले हैं तो मेट्रो के किराये की फिक्र बिलकुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री ही रहने वाला है.

सिर्फ एक मैच के लिए ही नहीं है ऑफर
बता दें कि इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का मैच गुजरात टाइटन्स के साथ था. ये मैच भी चेन्नई के ही एक स्टेडियम में 26 अप्रैल को हुआ था. इस दिन भी CSK फैंस के लिए मेट्रो की राइड पूरी तरह से फ्री थी. तो वहीं आने वाले अब हर मैच जो चेन्नई में होने वाला है, इसके लिए मेट्रो की राउंड ट्रिप फ्री रहेगी. अगर आपके पास एक टिकिट है तो आपके लिए 1 राउंड ट्रिप फ्री रहेगी.

ये भी पढ़ें: करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत

और पढ़ें
Published at : 29 Apr 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Metro Ticket IPL Match CSK Match
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ
Free Ticket: CSK फैंस की मौज! IPL मैच के दिन मेट्रो में कर सकेंगे फ्री सफर, जेब पर नहीं पड़ेगा बोझ
यूटिलिटी
वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात
वंदे भारत का आगाज: वैष्णो देवी से श्रीनगर का मेल, श्रद्धालुओं-पर्यटकों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात
यूटिलिटी
करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत
करोड़पति बनने का 'अर्ली बर्ड' फॉर्मूला, जितनी जल्दी शुरुआत, उतनी कम मंथली SIP की जरूरत
यूटिलिटी
LPG गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक... 1 मई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर होगा सीधा असर
LPG गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक... 1 मई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर होगा सीधा असर
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
इंडिया
Explained: एग्जिट पोल आने से पहले जान लें नतीजों का ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे और कहां बैठे सटीक?
एग्जिट पोल आने से पहले जान लें ट्रेंड! 2021 में बंगाल-तमिलनाडु समेत कहां चूके थे अंदाजे?
बॉलीवुड
'500 लीटर पेट्रोल से हुआ था असली ब्लास्ट', 'धुरंधर 2' के क्लाइमेक्स में दिखाया धमाका असली था, विशाल त्यागी का खुलासा
500 लीटर पेट्रोल से उड़ाया टैंकर, रणवीर सिंह की जान जोखिम में डाल शूट हुआ था 'धुरंधर 2' का क्लाइमेक्स
आईपीएल 2026
ड्रेसिंग रूम में 'वैपिंग', क्या रियान पराग को होगी जेल? जानें क्या कहता है नियम
ड्रेसिंग रूम में 'वैपिंग', क्या रियान पराग को होगी जेल? जानें क्या कहता है नियम
बिजनेस
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
RBI ने दी खुशखबरी, बिल भरने की टेंशन खत्म, क्रेडिट कार्ड पर आया नया नियम, अब नहीं लगेगा जुर्माना!
ट्रेंडिंग
Jalore: स्टेज पर डांस कर रही नई नवेली दुल्हन अचानक गश खाकर गिरी, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल
स्टेज पर डांस कर रही नई नवेली दुल्हन अचानक गश खाकर गिरी, दर्दनाक मौत का वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल
एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल
शिक्षा
12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज
12वीं के बाद फैशन डिजाइनिंग में बनाना है करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप कॉलेज
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget