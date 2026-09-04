ट्रेन में जला दिया दीया, यात्री पर रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भुसावल स्टेशन पर यात्री को उतारा गया, रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई।

ट्रेन में सफर के दौरान कई बार कुछ यात्री ऐसी हरकतें कर देते हैं, जो उनके और ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ट्रेन से जुड़े कई सारे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें कुछ यात्री चलती ट्रेन के गेट के पास वीडियो बनाते हैं तो वहीं कुछ यात्री सीट को लेकर एक-दूसरे से झगड़ा करते नजर आते हैं. ऐसे में हाल ही में ट्रेन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक यात्री ने चलती ट्रेन में अपनी बर्थ पर दीया जला दिया. यात्री की इस हरकत पर रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यात्री ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा था और उसने अपनी सीट पर दीया जला रखा था. ट्रेन के अंदर ऐसे दीया जलाना सभी यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा तक हो सकता है. हैरानी की बात तो यह है कि जब रेलवे स्टाफ ने यात्री को दीया जलाए देखा तो उसने तुरंत यात्री को दीया बुझाने को कहा, लेकिन यात्री ने उसके बाद भी दीया नहीं बुझाया.

किस ट्रेन में हुई घटना?

बता दें कि ये घटना हजरत निजामुद्दीन-मायसूर एक्सप्रेस की बताई जा रही है. घटना 31 अगस्त की है. जब रेलवे स्टाफ की बात यात्री ने नहीं मानी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई.

सोलर पैनल पर होगा डबल फायदा, इस राज्य में सवा लाख तक मिलेगी सब्सिडी

क्या कार्रवाई हुई?

यात्री को बात न मानने पर भुसावल स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया. इतना ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को ऐसा कोई भी काम ट्रेन या रेलवे परिसर में नहीं करना चाहिए, जिससे कोई हादसा होने का खतरा हो.

ट्रेन में इन कामों पर हो सकती है कार्रवाई

ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्री इस बात की जानकारी रखें कि ट्रेन में कौन-कौन से काम करने पर कार्रवाई की जा सकती है.

ट्रेन में दीया, मोमबत्ती जलाने पर कार्रवाई हो सकती है.

वहीं ट्रेन में धूम्रपान करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा अगर ट्रेन में कोई शराब पीना या नशे में हंगामा करता है.

वहीं ट्रेन में पेट्रोल, सिलेंडर जैसी चीजों के साथ यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी.

अगर कोई यात्री बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करता है.

वहीं ट्रेन में सीट, खिड़की या रेलवे की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है.

ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाना.

बिना टिकट के यात्रा करना और इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर रेलवे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट