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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन में जला दिया दीया, यात्री पर रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन

ट्रेन में जला दिया दीया, यात्री पर रेलवे ने लिया बड़ा एक्शन

रेल यात्रियों को रेलवे के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए. क्योंकि नियमों की अनदेखी करना कई बार भारी पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक यात्री ने अपनी सीट पर दीया जला लिया.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Sep 2026 11:41 AM (IST)
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  • भुसावल स्टेशन पर यात्री को उतारा गया, रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई।

ट्रेन में सफर के दौरान कई बार कुछ यात्री ऐसी हरकतें कर देते हैं, जो उनके और ट्रेन में मौजूद दूसरे यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. ट्रेन से जुड़े कई सारे मामले सामने आते रहते हैं, जिनमें कुछ यात्री चलती ट्रेन के गेट के पास वीडियो बनाते हैं तो वहीं कुछ यात्री सीट को लेकर एक-दूसरे से झगड़ा करते नजर आते हैं. ऐसे में हाल ही में ट्रेन से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया. यहां एक यात्री ने चलती ट्रेन में अपनी बर्थ पर दीया जला दिया. यात्री की इस हरकत पर रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यात्री ट्रेन के एसी कोच में सफर कर रहा था और उसने अपनी सीट पर दीया जला रखा था. ट्रेन के अंदर ऐसे दीया जलाना सभी यात्रियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और बहुत बड़ा हादसा तक हो सकता है. हैरानी की बात तो यह है कि जब रेलवे स्टाफ ने यात्री को दीया जलाए देखा तो उसने तुरंत यात्री को दीया बुझाने को कहा, लेकिन यात्री ने उसके बाद भी दीया नहीं बुझाया.

किस ट्रेन में हुई घटना?

बता दें कि ये घटना हजरत निजामुद्दीन-मायसूर एक्सप्रेस की बताई जा रही है. घटना 31 अगस्त की है. जब रेलवे स्टाफ की बात यात्री ने नहीं मानी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई.

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क्या कार्रवाई हुई?

यात्री को बात न मानने पर भुसावल स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया गया. इतना ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई. ट्रेन से सफर करने वाले हर यात्री को ऐसा कोई भी काम ट्रेन या रेलवे परिसर में नहीं करना चाहिए, जिससे कोई हादसा होने का खतरा हो. 

ट्रेन में इन कामों पर हो सकती है कार्रवाई 

ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी यात्री इस बात की जानकारी रखें कि ट्रेन में कौन-कौन से काम करने पर कार्रवाई की जा सकती है. 

  • ट्रेन में दीया, मोमबत्ती जलाने पर कार्रवाई हो सकती है.
  • वहीं ट्रेन में धूम्रपान करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.
  • इसके अलावा अगर ट्रेन में कोई शराब पीना या नशे में हंगामा करता है.
  • वहीं ट्रेन में पेट्रोल, सिलेंडर जैसी चीजों के साथ यात्रा करने पर कार्रवाई की जाएगी.
  • अगर कोई यात्री बिना किसी कारण के चेन पुलिंग करता है.
  • वहीं ट्रेन में सीट, खिड़की या रेलवे की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है.
  • ट्रेन या फिर प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाना.
  • बिना टिकट के यात्रा करना और इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर रेलवे यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Sep 2026 11:41 AM (IST)
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