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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीगरीब रथ में 3 AC कोच बढ़े, अब कन्फर्म टिकट मिलना होगा आसान

गरीब रथ में 3 AC कोच बढ़े, अब कन्फर्म टिकट मिलना होगा आसान

रेलवे ने यशवंतपुर-तिरुवनंतपुरम उत्तर गरीब रथ एक्सप्रेस में तीन अतिरिक्त एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच जोड़ने का फैसला किया है. नई व्यवस्था 18 और 19 अक्टूबर से लागू होगी, जिससे सीटें बढ़ेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Oct 2026 04:52 PM (IST)
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दक्षिण पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यशवंतपुर-तिरुवनंतपुरम उत्तर गरीब रथ एक्सप्रेस में तीन अतिरिक्त एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच जोड़ने का फैसला किया है. इससे ट्रेन में सीटों की संख्या बढ़ेगी और यात्रियों को टिकट मिलने में पहले के मुकाबले आसानी हो सकती है.

रेलवे के इस फैसले के बाद ट्रेन में कोचों की कुल संख्या 18 से बढ़कर 21 हो जाएगी. ये अतिरिक्त कोच स्थायी रूप से जोड़े गए हैं. ऐसे में इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को ज्यादा सीटें मिल सकेंगी. इसके अलावा, दशहरा उत्सव को देखते हुए रेलवे ने कुछ दूसरी ट्रेनों के ठहराव में भी अस्थायी बदलाव किए हैं.

गरीब रथ एक्सप्रेस में अब कितने कोच होंगे?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यशवंतपुर और तिरुवनंतपुरम उत्तर के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में तीन अतिरिक्त एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच लगाए गए हैं. पहले इस ट्रेन में LHB कोचों की संख्या 18 थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 21 कर दिया गया है.

नई व्यवस्था के तहत ट्रेन में 19 एसी थ्री-टियर इकोनॉमी कोच होंगे. इसके अलावा दो लगेज-कम-ब्रेक और जनरेटर कार भी शामिल रहेंगी. ऐसे में कोच बढ़ने से ट्रेन में यात्रियों के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कन्फर्म टिकट मिलने की उम्मीद ज्यादा होगी.

किन तारीखों से लागू होगी नई व्यवस्था?

  • ट्रेन नंबर 12257: यशवंतपुर से तिरुवनंतपुरम उत्तर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर से अतिरिक्त कोच उपलब्ध होंगे.
  • ट्रेन नंबर 12258: तिरुवनंतपुरम उत्तर से यशवंतपुर आने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में 19 अक्टूबर से अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे.

रेलवे ने इन तीनों अतिरिक्त कोचों को स्थायी रूप से जोड़ने का फैसला किया है. इससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को आगे भी फायदा मिल सकता है.

दशहरा पर इन तीन ट्रेनों के ठहराव में बदलाव

गरीब रथ एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने के अलावा दक्षिण पश्चिम रेलवे ने दशहरा उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए तीन अन्य रेल सेवाओं में कुछ स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव देने का फैसला किया है. यह बदलाव 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच शुरू होने वाली यात्राओं के लिए लागू होंगे.

  • मैसूरु-शिवमोग्गा टाउन अनारक्षित एक्सप्रेस (16225/16226): इस ट्रेन को बेलागुला, कृष्णराजसागर, कल्लूर येदाहल्ली हॉल्ट, सागरकट्टे, डोर्नहल्ली, हम्पापुरा, अर्जुनहल्ली हॉल्ट, होसा अग्रहारा और माविनकेरे स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव मिलेगा.
  • मैसूरु-तालगुप्पा कुवेम्पु एक्सप्रेस (16222/16221): इस ट्रेन का ठहराव कृष्णराजसागर, कल्लूर येदाहल्ली हॉल्ट, डोर्नहल्ली, हम्पापुरा और अर्जुनहल्ली हॉल्ट स्टेशनों पर भी होगा.
  • बेलागवी-मैसूरु एक्सप्रेस (17301/17302): यह ट्रेन बेलागुला, सागरकट्टे, होसा अग्रहारा, अक्कीहेब्बालु, बिराहल्ली हॉल्ट, मंदागेरे और माविनकेरे स्टेशनों पर अस्थायी रूप से रुकेगी.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 18 Oct 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Garib Rath Express INDIAN RAILWAYS
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