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हिंदी न्यूज़यूटिलिटी60 दिन के बोनस का ऐलान, किन कर्मचारियों के खाते में आएगी कितनी रकम?

60 दिन के बोनस का ऐलान, किन कर्मचारियों के खाते में आएगी कितनी रकम?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र डाक कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है. अधिकतम बोनस करीब 13,816 रुपये होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 18 Oct 2026 03:28 PM (IST)
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अगर आप डाक विभाग में काम करते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र डाक कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस (PLB) देने का ऐलान किया है. इस फैसले से डाक विभाग के पात्र नियमित कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को फायदा मिलेगा. इस बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपए तय की गई है. ऐसे में पात्र कर्मचारियों को अधिकतम करीब 13,816 रुपए तक बोनस मिल सकता है. 

डाक विभाग की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में बोनस से जुड़े नियमों की जानकारी दी गई है. हालांकि, सभी कर्मचारियों को मिलने वाली असल रकम उनके सैलरी और नौकरी की अवधि पर डिपेंड करेगी. आइए जानते हैं किन कर्मचारियों को यह बोनस मिल सकता है.

किन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस?

  • मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)
  • ग्रुप 'C' के कर्मचारी
  • गैर-राजपत्रित ग्रुप 'B' के कर्मचारी
  • पात्र ग्रामीण डाक सेवक (GDS)
  • पात्र कैजुअल लेबर यानी आकस्मिक मजदूर

कितनी मिलेगी बोनस की रकम?

डाक विभाग के पात्र नियमित कर्मचारियों के बोनस की गणना औसत बोनस के दिनों के आधार पर की जाएगी. इस बार बोनस के लिए अधिकतम मासिक वेतन सीमा 7,000 रुपए तय की गई है. अगर किसी कर्मचारी का वेतन इस सीमा से ज्यादा है, तो बोनस की गणना 7,000 रुपए के आधार पर ही की जाएगी. इसके लिए 30.4 दिनों को एक महीने की औसत अवधि माना गया है.

बोनस की गणना का फॉर्मूला इस प्रकार है:

बोनस = औसत मासिक वेतन × बोनस के दिन ÷ 30.4

इस हिसाब से 60 दिनों के बोनस की अधिकतम अनुमानित रकम करीब 13,816 रुपए बनती है. हालांकि, कर्मचारी को वास्तव में मिलने वाली रकम उसकी पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करेगी.

ग्रामीण डाक सेवकों को कितना मिलेगा बोनस?

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के बोनस की गणना उनके टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते (DA) के आधार पर की जाएगी. इसमें भी अधिकतम मासिक सीमा 7,000 रुपए रखी गई है. पूरे साल काम करने वाले पात्र ग्रामीण डाक सेवकों को अधिकतम करीब 13,816 रुपए मिल सकते हैं.

नौकरी छोड़ने या रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच रिटायर होने, नौकरी छोड़ने या इस्तीफा देने वाले पात्र कर्मचारियों को भी नियमों के मुताबिक बोनस मिल सकता है. वहीं, साल के बीच में नौकरी शुरू करने या छोड़ने वाले कर्मचारियों को उनके काम किए गए समय के अनुपात में बोनस दिया जाएगा. पार्ट-टाइम आधार पर किसी दूसरे कर्मचारी की जगह काम करने वालों को यह बोनस नहीं मिलेगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 18 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Post Office Bonus 2026 Postal Employees Bonus
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