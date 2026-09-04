Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीसोलर पैनल पर होगा डबल फायदा, इस राज्य में सवा लाख तक मिलेगी सब्सिडी

सोलर पैनल पर होगा डबल फायदा, इस राज्य में सवा लाख तक मिलेगी सब्सिडी

क्या आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए एक खास खबर है. राज्य में सोलर पैनल लगवाने पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से मिलाकर 1.08 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Sep 2026 10:24 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • पात्र परिवार पीएम सूर्य घर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आज के समय में बड़ी संख्या में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं, जो बजट की कमी के चलते सोलर पैनल नहीं लगवा पा रहे हैं. सोलर पैनल लगवाने में शुरुआती खर्च अच्छा-खासा आ जाता है, ऐसे में हर व्यक्ति के लिए इतने पैसे खर्च करना आम बात नहीं है. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन बजट की कमी की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है.

छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए एक राहत की खबर है. सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए लोगों को सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी देती है, जिससे उनका शुरुआती खर्च काफी हद तक कम होता है. ऐसे में छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से पात्र परिवारों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. 

पात्र परिवारों को मिलेगा डबल सब्सिडी का लाभ

दरअसल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी शेयर की है. इसके मुताबिक, पात्र परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ मिल सकता है, जिससे  उनका सोलर पैनल लगवाने में खर्च काफी कम हो सकता है. 

अलग-अलग क्षमता के आधार पर मिलेगी सब्सिडी

छत्तीसगढ़ में डबल सब्सिडी के तहत अलग-अलग क्षमता के सोलर सिस्टम पर अलग रकम तय की गई है जैसे....

  • अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से 30 हजार और राज्य सरकार की ओर से 15 हजार रुपये की मदद मिलती है. यानी कुल 45 हजार रुपये की सब्सिडी का लाभ होगा.
  • वहीं अगर 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो केंद्र सरकार की ओर से 60 हजार और राज्य की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सडी मिलेगी. यानी कुल 90 हजार रुपये की मदद दी जाएगी.
  • इसके अलावा अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया जाता है तो केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार और राज्य सरकार की ओर से 30 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी. यानी कुल मदद 1,08,000 तक हो सकती है.

दिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए

सब्सिडी से परिवारों को होगा फायदा

सोलर पैनल लगवाने से बिजली बिल से लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी. साथ ही पात्र परिवारों के लिए राज्य और केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी की मदद से लोगों को सोलर पैनल लगवाने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा. 

कैसे करें आवेदन?

अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और सोलर पैनल लगवाने के लिए डबल सब्सिडी का लाभ उठाने चाहते हैं तो आप पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Solar Subsidy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए
दिल्ली लक्ष्मी योजना पर नया अपडेट, अब सरकार बांटेगी 5100 करोड़ रुपए
यूटिलिटी
PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट
PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट
यूटिलिटी
5000 की बचत से बन सकते हैं लखपति, कितने महीनों में जुड़ेगा 1 लाख?
5000 की बचत से बन सकते हैं लखपति, कितने महीनों में जुड़ेगा 1 लाख?
यूटिलिटी
EPFO ने दी बड़ी राहत, छूटे हुए कर्मचारियों का पुराना अंशदान होगा माफ
EPFO ने दी बड़ी राहत, छूटे हुए कर्मचारियों का पुराना अंशदान होगा माफ
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
इंडिया
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
विश्व
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget