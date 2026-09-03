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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट

PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि PMEGP प्रोग्राम के तहत सरकार करोड़ों का लोन दे रही हैं. हालांकि अब सरकार ने खुद ही इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 03 Sep 2026 11:45 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सामने आती रहती है. जिनको देखकर कई लोग भरोसा भी कर लेते हैं. हालांकि समय- समय पर सरकार खुद भी इन योजनाओं की सच्चाई सामने लाती रहती है. ऐसी ही एक योजना को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसकी सच्चाई सरकार ने उजागर की है.

क्या है वायरल पोस्ट में?
दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने 2.99 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी है. इससे जुड़ा एक लेटर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि ये लोन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत मंजूर किया गया है. हालांकि अब खुद सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई को उजागर किया गया है.

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क्या है वायरल पोस्ट की सच्चाई?
सरकार की एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इस दावे की सच्चाई उजागर करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें वायरल हो रहा ये लेटर शेयर किया गया है, इसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, FAKE. इसका मतलब है कि ये पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है. वहीं इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने कथित तौर पर एक लेटर जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 2.99 करोड़ रुपये का लोन मंज़ूर किया गया है.'

आगे इस खबर की सच्चाई बताते हुए लिखा गया है, 'पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है. इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने जारी नहीं किया है.' इसी के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि वायरल दस्तावेज में दिखाई गई लोन मंजूरी का लेटर PMEGP योजना के तहत जारी नहीं हुआ है. ये दस्तावेज PMEGP के आधिकारिक लोन मंजूरी की प्रक्रिया से भी संबंधित नहीं है.

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सावधान रहने की अपील
पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी फर्जी पोस्ट और दावों पर भरोसा न करें. किसी भी सरकारी योजना, लोन या सहायता से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित स्रोतों से ही जानकारी लें. MSME की योजनाओं से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी के लिए msme.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 03 Sep 2026 11:45 PM (IST)
Tags :
PMEGP PIB Fact Check
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