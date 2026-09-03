PM रोजगार कार्यक्रम के नाम पर मिल रहा 2.99 करोड़ का लोन, सरकार ने किया अलर्ट

सोशल मीडिया पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सामने आती रहती है. जिनको देखकर कई लोग भरोसा भी कर लेते हैं. हालांकि समय- समय पर सरकार खुद भी इन योजनाओं की सच्चाई सामने लाती रहती है. ऐसी ही एक योजना को लेकर हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. जिसकी सच्चाई सरकार ने उजागर की है.

क्या है वायरल पोस्ट में?

दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार ने 2.99 करोड़ रुपये के लोन की मंजूरी दी है. इससे जुड़ा एक लेटर सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि ये लोन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत मंजूर किया गया है. हालांकि अब खुद सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई को उजागर किया गया है.

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क्या है वायरल पोस्ट की सच्चाई?

सरकार की एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इस दावे की सच्चाई उजागर करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. जिसमें वायरल हो रहा ये लेटर शेयर किया गया है, इसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है, FAKE. इसका मतलब है कि ये पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है. वहीं इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है, 'मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने कथित तौर पर एक लेटर जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 2.99 करोड़ रुपये का लोन मंज़ूर किया गया है.'

A letter allegedly issued by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises claims that a loan of ₹2.99 crore has been sanctioned under the Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP).#PIBFactCheck



❌ This letter is #FAKE.



✅ @minmsme has not issued this… pic.twitter.com/Mp1dZHfkeS — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 3, 2026

आगे इस खबर की सच्चाई बताते हुए लिखा गया है, 'पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये लेटर पूरी तरह से फर्जी है. इसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने जारी नहीं किया है.' इसी के साथ सरकार ने ये भी कहा है कि वायरल दस्तावेज में दिखाई गई लोन मंजूरी का लेटर PMEGP योजना के तहत जारी नहीं हुआ है. ये दस्तावेज PMEGP के आधिकारिक लोन मंजूरी की प्रक्रिया से भी संबंधित नहीं है.

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सावधान रहने की अपील

पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसी फर्जी पोस्ट और दावों पर भरोसा न करें. किसी भी सरकारी योजना, लोन या सहायता से जुड़ी जानकारी के लिए केवल सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित स्रोतों से ही जानकारी लें. MSME की योजनाओं से जुड़ी सही और आधिकारिक जानकारी के लिए msme.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.