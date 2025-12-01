बिहार और यूपी रूट पर कोहरे का असर, 1 दिसंबर से कई ट्रेनें कैंसिल, चेक कर लें पूरी लिस्ट

Train Cancelled News: उत्तर भारत में कोहरे का असर जितना बढ़ता है, ट्रेन संचालन उतना ही मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से पूर्व मध्य रेलवे ने दिसंबर से फरवरी के बीच कई बड़ी ट्रेनें कैंसिल करने और कुछ के फेरे घटाने का फैसला लिया है. पूरा ध्यान इस बात पर है कि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो. क्योंकि घने कोहरे में विजिबिलिटी अचानक कम हो जाती है और ट्रेनों की स्पीड कम करनी पड़ती है.

ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रेनों को उसी रफ्तार पर चलाना जोखिम बढ़ा सकता है. यही वजह है कि रेलवे ने पहले से प्लान बनाकर शेड्यूल में बदलाव किए हैं. यह फैसला बिहार, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों के रूट पर असर डालेगा. यात्रियों को सलाह है कि सफर से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक कर लें. जिससे आखिरी वक्त में परेशानी से बचा जा सके.

कोहरे की वजह से लिया गया फैसला

रेलवे से मिली जानकारी के मुताबकि घने कोहरे वाले महीनों में सेफ्टी के लिहाज से कई ट्रेनें कैंसिल की है. हाजीपुर जोन के अधिकारियों के मुताबिक कोहरे में न सिर्फ ट्रैक पर विजिबिलिटी कम हो जाती है. बल्कि सिग्नल देखने में भी दिक्कत आती है. जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसी वजह से स्पीड कम की जाती है और ट्रेनों की संख्या नियंत्रित करनी पड़ती है.

1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें पूरी तरह बंद रहेंगी. जबकि कुछ के साप्ताहिक फेरे घटा दिए गए हैं. कई ट्रेनों को शार्टटर्मिनेट किया गया है. यानी वे पूरी रूट पर नहीं चलेंगी. इसका सीधा असर बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के राज्यों में यात्रा करने वालों पर पड़ेगा. अगर आपकी यात्रा इन महीनों में है. तो टिकट बुक करने से पहले अपडेट जरूर देख लें.

पूरी तरह कैंसिल रहने वाली ट्रेनें

ट्रेन नंबर 14112/14111 प्रयागराज जं.–मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 22198/22197 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)–कोलकाता एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 12327/12328 हावड़ा–देहरादून उपासना एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 14003/14004 मालदा टाउन–नई दिल्ली एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 14523/14524 बरौनी–अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617/14618 पूर्णिया कोर्ट–अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 15903/15904 डिब्रूगढ़–चंडीगढ़ एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 15620/15619 कामाख्या–गया साप्ताहिक एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 15621/15622 कामाख्या–आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 12873/12874 हटिया–आनंद विहार एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 22857/22858 संतरागाछी–आनंद विहार साप्ताहिक एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 18103/18104 टाटानगर–अमृतसर एक्सप्रेस कैंसिल

इन ट्रेनों को किया गया शार्ट टर्मिनेट

ट्रेन नंबर 12177 हावड़ा–मथुरा चंबल एक्सप्रेस 5 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक आगरा कैंट–मथुरा जंक्शन के बीच कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 12178 मथुरा–हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 1 दिसंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक मथुरा जंक्शन–आगरा कैंट के बीच नहीं चलेगी.

