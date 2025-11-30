आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, घर पर मिनटों में ऐसे कर सकते हैं चेक

SIR Form Status Check: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने कई वोटर्स को कन्फ्यूज़ कर दिया है. कुछ लोगों को फॉर्म जमा करने का तरीका नहीं पता और कई जगह बीएलओ समय पर नहीं पहुंच रहे हैं. इसी वजह से लोग यह सोचकर परेशान हैं कि उनका SIR फॉर्म आखिर जमा हुआ भी है या नहीं.

अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस उलझन को खत्म करने के लिए एक आसान ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. अब कोई भी वोटर घर बैठे कुछ क्लिक में पता कर सकता है कि उसका फॉर्म अपलोड हुआ या अभी पेंडिंग है. जान लीजिए इसके लिए क्या है प्रक्रिया.

SIR फॉर्म स्टेटस चेक करना क्यों है जरूरी?

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को अपडेट रखने की सबसे अहम प्रोसेस है. इसी दौरान पुराने डेटा को सुधारा जाता है, नए वोटर्स जोड़े जाते हैं और गलत जानकारी हटाई जाती है. बहुत से लोगों ने BLO को फॉर्म देकर मान लिया कि काम पूरा हो गया. लेकिन असल चुनौती वहीं से शुरू होती है.

यह भी पढ़ें: ITR भरने में ये गलती तो नहीं कर गए थे आप, अब आएगा नोटिस

जब तक फॉर्म सिस्टम में अपलोड न हो जाए. वह आधिकारिक रूप से सबमिट नहीं माना जाता. कई मामलों में अपलोड में देरी होती है और इसका असर सीधे ड्राफ्ट लिस्ट में आपके नाम पर पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि आप ने ऑनलाइन स्टेटस चेक करें. जिससे कोई भी वोटर गलती या देरी की वजह से लिस्ट से बाहर न रह जाए.

ऐसे पता करें कि आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा. सबसे पहले आपको पोर्टल खोलकर SIR से जुड़े Fill Enumeration Form सेक्शन में जाना होता है. फिर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या EPIC नंबर डालना होता है. OTP आने के बाद आप सिस्टम में पहुंच जाते हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी मिलेंगे कंबल-तकिया और चादर, यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपये

यहां आपको अपना राज्य चुनना होता है और EPIC नंबर एंटर करना होता है. अगर BLO ने फॉर्म अपलोड कर दिया है. तो स्क्रीन पर मैसेज दिखता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है. अगर अपलोड नहीं हुआ है. तो वेबसाइट एक खाली फॉर्म दिखा देती है. जिसका मतलब कि आपका फॉर्म अभी पेंडिंग है और उसे दोबारा जमा करना पड़ सकता है.

अगर आपका फॉर्म अपलोड नहीं दिख रहा तो क्या करें?

कई बार BLO अलग-अलग बैच में फॉर्म अपलोड करते हैं. इसलिए अगर स्टेटस तुरंत न दिखे तो थोड़ा समय देना समझदारी है. अगर लगातार कई दिनों तक सिस्टम में कोई अपडेट नहीं दिखता. तो आप सीधे संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं. अगर आपने फॉर्म खुद ऑनलाइन जमा किया था और फिर भी स्टेटस खाली दिखता है. तो दोबारा सबमिट करना बेहतर है. अगर किसी तरह गलत जानकारी या गलत स्टेटस दिखाई दे रहा है. तो ऐसी स्थिति में तुरंत BLO को सूचना दें.

यह भी पढ़ें: दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात