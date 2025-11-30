हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीआपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, घर पर मिनटों में ऐसे कर सकते हैं चेक

आपका SIR फॉर्म जमा हुआ या नहीं, घर पर मिनटों में ऐसे कर सकते हैं चेक

SIR Form Status Check: आपका SIR फॉर्म जमा हुआ है या नहीं. अब घर बैठे तुरंत पता लगाया जा सकता है. चुनाव आयोग के इस पोर्टल पर कुछ मिनटों में स्टेटस दिख जाता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Preferred Sources

SIR Form Status Check: देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने कई वोटर्स को कन्फ्यूज़ कर दिया है. कुछ लोगों को फॉर्म जमा करने का तरीका नहीं पता और कई जगह बीएलओ समय पर नहीं पहुंच रहे हैं. इसी वजह से लोग यह सोचकर परेशान हैं कि उनका SIR फॉर्म आखिर जमा हुआ भी है या नहीं.

अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने इस उलझन को खत्म करने के लिए एक आसान ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. अब कोई भी वोटर घर बैठे कुछ क्लिक में पता कर सकता है कि उसका फॉर्म अपलोड हुआ या अभी पेंडिंग है. जान लीजिए इसके लिए क्या है प्रक्रिया. 

SIR फॉर्म स्टेटस चेक करना क्यों है जरूरी?

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची को अपडेट रखने की सबसे अहम प्रोसेस है. इसी दौरान पुराने डेटा को सुधारा जाता है, नए वोटर्स जोड़े जाते हैं और गलत जानकारी हटाई जाती है. बहुत से लोगों ने BLO को फॉर्म देकर मान लिया कि काम पूरा हो गया. लेकिन असल चुनौती वहीं से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें: ITR भरने में ये गलती तो नहीं कर गए थे आप, अब आएगा नोटिस

जब तक फॉर्म सिस्टम में अपलोड न हो जाए. वह आधिकारिक रूप से सबमिट नहीं माना जाता. कई मामलों में अपलोड में देरी होती है और इसका असर सीधे ड्राफ्ट लिस्ट में आपके नाम पर पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि आप  ने ऑनलाइन स्टेटस चेक करें. जिससे कोई भी वोटर गलती या देरी की वजह से लिस्ट से बाहर न रह जाए.

ऐसे पता करें कि आपका फॉर्म जमा हुआ है या नहीं

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन फॉर्म स्टेटस चेक करने के लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाना होगा. सबसे पहले आपको पोर्टल खोलकर SIR से जुड़े Fill Enumeration Form सेक्शन में जाना होता है. फिर लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर या EPIC नंबर डालना होता है. OTP आने के बाद आप सिस्टम में पहुंच जाते हैं. 

यह भी पढ़ें: ट्रेनों के स्लीपर कोच में भी मिलेंगे कंबल-तकिया और चादर, यात्रियों को चुकाने होंगे इतने रुपये

यहां आपको अपना राज्य चुनना होता है और EPIC नंबर एंटर करना होता है. अगर BLO ने फॉर्म अपलोड कर दिया है. तो स्क्रीन पर मैसेज दिखता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है. अगर अपलोड नहीं हुआ है. तो वेबसाइट एक खाली फॉर्म दिखा देती है. जिसका मतलब कि आपका फॉर्म अभी पेंडिंग है और उसे दोबारा जमा करना पड़ सकता है.

अगर आपका फॉर्म अपलोड नहीं दिख रहा तो क्या करें?

कई बार BLO अलग-अलग बैच में फॉर्म अपलोड करते हैं. इसलिए अगर स्टेटस तुरंत न दिखे तो थोड़ा समय देना समझदारी है. अगर लगातार कई दिनों तक सिस्टम में कोई अपडेट नहीं दिखता. तो आप सीधे संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं. अगर आपने फॉर्म खुद ऑनलाइन जमा किया था और फिर भी स्टेटस खाली दिखता है. तो दोबारा सबमिट करना बेहतर है. अगर किसी तरह गलत जानकारी या गलत स्टेटस दिखाई दे रहा है. तो ऐसी स्थिति में तुरंत BLO को सूचना दें. 

यह भी पढ़ें: दीवार से इतनी दूर होना चाहिए फ्रिज, लंबा चलाना है तो जान लें काम की बात

Published at : 30 Nov 2025 03:43 PM (IST)
Tags :
Utility News ELECTION COMMISION SIR Form
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
SIR Row: 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला, EC के इस कदम से BLO को मिलेगी राहत
UP NEWS: यूपी में बेकाबू कार का रोगंटे खड़े कर देने वाला वीडियो | ABP NEWS
Delhi Mercedes Accident: बेकाबू मर्सिडीज ने कैसे ली लोगों की जान,जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
Babri Masjid Politics: CM के दखल के बाद शौर्य दिवस का पूरा प्लान रद्द | West Bengal Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Winter Session: शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
शीतकालीन सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, मोदी सरकार लाएगी ये 14 बड़े बिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
यूपी में SIR के बीच BLO को मिली बड़ी राहत, डबल सैलरी के बाद अब चुनाव आयोग ने दी ये खुशखबरी
क्रिकेट
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
रांची में गरजा ROKO का बल्ला, विराट का 76वां अर्धशतक तो रोहित ने जड़ी 60वीं फिफ्टी
टेलीविजन
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
लॉफ्टरशेफ में नई लड़की के पीछे पड़े ईशा मालवीय के दोनों एक्स बॉयफ्रेंड, समर्थ ने बोला- जन्नत ने स्वर्ग दिखा दिया
इंडिया
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
'उधार का पैसा बांटकर देश नहीं बनते....', चुनावी रेवड़ियों को लेकर पूर्व RBI गवर्नर ने की सख्त टिप्पणी
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
4 घंटे की शादी में 37.40 लाख का बिल... शख्स ने उठाए फर्जी शान-ओ-शौकत पर सवाल; वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
क्या दूसरी जाति में शादी करने से खत्म हो जाता है बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार, क्या है नियम?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget