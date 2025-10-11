Train Cancelled News: देश में रोज़ाना लाखों लोग ट्रेनों से सफर करते हैं. रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन कभी-कभी ट्रैक मेंटेनेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर काम के कारण कुछ ट्रेनों का संचालन रोकना पड़ता है. इस बार भी ऐसा ही हुआ है. गोरखपुर जंक्शन के ओल्ड वॉशिंग पिट के पुनर्निर्माण के चलते रेलवे ने ब्लॉक की अवधि बढ़ा दी है. इसी कारण कई ट्रेनों को कैंसिल, शॉर्ट टर्मिनेट या शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है. रेलवे का कहना है कि ये बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और संचालन सुधार के लिए जरूरी हैं.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के मुताबिक गोरखपुर-दिल्ली समेत कई ट्रेनों पर असर पड़ेगा. ओल्ड वॉशिंग पिट नंबर 1 और 2 पर इंजीनियरिंग कार्य चल रहा है. इसी वजह से कुछ ट्रेनें 26 से 28 फरवरी तक नहीं चलेंगी.

ट्रेन नंबर 05057 गोरखपुर–दिल्ली स्पेशल 26 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 05058 दिल्ली–गोरखपुर स्पेशल 27 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 05053 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल 27 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर स्पेशल 28 फरवरी तक कैंसिल

शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट ट्रेनें

रेलवे ने कुछ ट्रेनों के मार्ग छोटे किए हैं या शुरुआती/आखिरी स्टेशन बदले हैं.

ट्रेन नंबर 01027 दादर–गोरखपुर स्पेशल: मऊ जंक्शन पर शॉर्ट टर्मिनेट, 26 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 01028 गोरखपुर–दादर स्पेशल: मऊ से चलेगी, 28 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 22921 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर एक्सप्रेस: बलरामपुर तक, 22 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 22922 गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस: बलरामपुर से शुरू, 24 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 15031 गोरखपुर–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस: गोमतीनगर तक, 24 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 15032 लखनऊ जं.–गोरखपुर एक्सप्रेस: गोमतीनगर से शुरू, 24 फरवरी तक

विस्तारित मार्ग वाली ट्रेनें

कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक रूट से चलाने या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:

ट्रेन नंबर 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर: गोंडा तक बढ़ाई गई, 27 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 11056 गोरखपुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस: गोंडा से चलेगी, 1 मार्च तक

ट्रेन नंबर 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गोरखपुर: आजमगढ़ तक बढ़ाई गई, 27 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 20104 गोरखपुर–लोकमान्य तिलक टर्मिनस: आजमगढ़ से चलेगी, 28 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 19409 साबरमती–गोरखपुर: थावे तक बढ़ाई गई, 26 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 19410 गोरखपुर–साबरमती: थावे से चलेगी, 28 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 11037 पुणे–गोरखपुर एक्सप्रेस: बढ़नी तक बढ़ाई गई, 26 फरवरी तक

ट्रेन नंबर 11038 गोरखपुर–पुणे एक्सप्रेस: बढ़नी से चलेगी, 28 फरवरी तक

