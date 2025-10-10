हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं होगी जरूरत, अब व्हाट्सएप पर होंगे ये काम

दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं होगी जरूरत, अब व्हाट्सएप पर होंगे ये काम

Governance Through Whatsapp: दिल्ली में अब कई सरकारी काम व्हाट्सएप पर पूरे किए जा सकेंगे. खत्म हो जाएगी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत होगी. जान लीजिए पूरी खबर.

By : बलराम पांडेय | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 10 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

Governance Through Whatsapp: दिल्ली सरकार अब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और आसान बनाने जा रही है. सरकार जल्द ही Governance Through WhatsApp यानी व्हाट्सएप गवर्नेंस नाम की नई पहल शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत लोग सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज भेजकर जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान और कई अन्य सरकारी सेवाएं घर बैठे हासिल कर सकेंगे.

नागरिकों को किसी सरकारी दफ्तर में लाइन लगाने या अलग-अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी. बस एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी और लोग अपने आवेदन की स्थिति भी रीयल टाइम में देख सकेंगे.

व्हाट्सएप चैटबॉट से आसान सरकारी सेवाएं

इस सुविधा के तहत दिल्ली सरकार एक विशेष व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी. नागरिकों को बस उस नंबर को अपने फोन में सेव करना होगा और ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा. इसके बाद AI-पावर्ड चैटबॉट उनसे बात करेगा और उन्हें अपनी जरूरत की सेवा चुनने में मदद करेगा. लोग उसी चैट में ज़रूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, ऑनलाइन भुगतान कर पाएंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे.

यह भी पढ़ें: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, इस दिन तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

इस पहल के पहले चरण में जन्म, जाति और विवाह प्रमाण पत्र, प्रॉपर्टी टैक्स और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाएं शुरू होंगी. बाद में इसे ई-डिस्ट्रिक्ट और अन्य विभागीय पोर्टलों से भी जोड़कर करीब 50 सरकारी सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप पर उपलब्ध होगा.

पूरी तरह सेफ होगा डिजिटल सिस्टम

सरकार ने सुरक्षा और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है. चैटबॉट में अपलोड किए गए सभी दस्तावेज और जानकारी एन्क्रिप्टेड यानी सुरक्षित रखी जाएगी. इसके अलावा OCR और AI स्कैनिंग से डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल और मशीन-रीडेबल बनाया जाएगा, जिससे वेरिफिकेशन तेज़ और आसान होगा. पेमेंट्स के लिए UPI, व्हाट्सएप पेमेंट्स, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे सुरक्षित विकल्प होंगे, और हर ट्रांजेक्शन की रसीद अपने आप जनरेट होगी. इस पहल से दिल्ली पूरी तरह डिजिट

यह भी पढ़ें: Metro Rules: मेट्रो में इन चीजों के साथ नहीं कर सकते सफर, जानें लिस्ट में क्या-क्या शामिल?

नागरिकों को जोड़ेगा ऑप्ट-इन अभियान

दिल्ली सरकार हर विभाग को एक अलग व्हाट्सएप बिजनेस नंबर देगी. जिसके जरिए विभाग अपनी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, फोटो और वीडियो साझा कर सकेंगे. नागरिक इस चैट पर सीधे जवाब दे सकेंगे. जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे और अपडेट हासिल कर सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: बाजार से जो सोना खरीदा वह असली या नकली? घर बैठे-बैठे ऐसे करें चेक

इसमें मिस्ड कॉल, मैसेज, ईमेल और QR कोड के ज़रिए ऑप्ट-इन अभियान चलाया जाएगा ताकि लोग खुद इस सेवा से जुड़ें. यूजर्स को बिल, सर्टिफिकेट, रिमाइंडर और पेमेंट रसीदें सीधे व्हाट्सऐप पर मिलेंगी. अधिकारियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट दिल्ली को डिजिटल गवर्नेंस के अगले स्तर पर ले जाएगा. 

 

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 10 Oct 2025 11:47 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Utility News Delhi Government Governance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
CM Stalin की बड़ी घोषणा: सरकारी कर्मचारियों को 8,400 से 16,800 तक Bonus और Ex- Gratia!
West Bengal: नौकरी घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, सुजीत बोस के 11 ठिकानों पर मारी रेड
Ayodhya Blast: अयोध्या में JCB से मलबा हटाते ही फिर हुआ एक और धमाका | Breaking
IPS Puran Kumar Case: DGP समेत 13 अफसरों पर FIR, सस्पेंस बरकरार | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Air Strikes Afghanistan: भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
भारत पहुंचे तालिबान के मिनिस्टर मुतक्की तो चिढ़ा पाकिस्तान! काबुल समेत तीन शहरों पर कर दी एयर स्ट्राइक
बिहार
Bihar Election 2025 Live: सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
सीट बंटवारे के बीच चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'जहां पर मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां...'
विश्व
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
इजरायल ने जैसे ही मंजूर किया हमास के बंधकों की रिहाई का समझौता, अमेरिका ने 200 सैनिक तैनात करने का दे दिया ऑर्डर
स्पोर्ट्स
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
करवा चौथ पर हार्दिक पंड्या हुए रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ स्पॉट, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाइयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाइयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
'कुछ ना कहा जाये तो यही बेहतर होगा', लखनऊ की 'महारैली' के बाद मायावती का विरोधियों को साफ संदेश
हेल्थ
World Mental Health Day: ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
ये 7 लक्षण दिखने लगें तो समझ जाएं हो रही मेंटल प्रॉब्लम, डॉक्टर से तुरंत कराएं इलाज
यूटिलिटी
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के भाव, देख लें अपने शहर का रेट चार्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget